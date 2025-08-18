 Capo Peloro. "Spiaggia da pulire meglio dopo i fuochi d'artificio"

lunedì 18 Agosto 2025 - 16:23

La stagnola caduta in spiaggia dopo i fuochi d'artificio andrebbe rimossa con cura per evitare che finisca in mare e venga ingoiata dai pesci

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Dopo i fuochi d’artificio di ieri, domenica 17 agosto, a Torre Faro, la spiaggia della punta è disseminata di pezzi di “stagnola” che inevitabilmente finiranno in acqua con buona pace dei pesci e di tutto l’ambiente marino. Immagino che una pulizia sommaria sia stata fatta perché la sabbia era battuta ma non è stata sufficiente a rimuovere questi numerosi residui inquinanti di cui ho ripreso una minima parte”.

