Carcere di Gazzi: detenuti e forze armate insieme sullo stesso palco per la "Festa della Musica" VIDEO - Tempostretto

Nello stesso spettacolo chi è caduto e chi aiuta a rialzarsi: perchè la musica unisce sempre. Detenuti-attori e banda della Brigata Aosta fra i protagonisti dell'evento

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nella Casa Circondariale di Gazzi torna la “Festa della Musica”. Mancava dal 2019 e oggi è tornata a suonare dopo gli anni della pandemia. Sul “palcoscenico” del nuovo campo di calcio del carcere i detenuti-attori e le studentesse della Libera Compagnia del Teatro per Sognare, la banda della Brigata Meccanizzata Aosta e il Coro giovanile “Note Colorate” hanno celebrato la musica nel giorno del solstizio d’estate.

Presenti fra le altre autorità civili, politiche e religiose il Sindaco Federico Basile e l’Arcivescovo dell’arcidiocesi di Messina Mons. Giovanni Accolla.

Una nuova occasione per gli attori che fanno parte del laboratorio teatrale, curato dal direttore artistico del “Piccolo Shakespeare” Daniela Ursino, di mostrarsi alla città, di mostrare il loro lato migliore. I detenuti, con la partecipazione straordinaria dell’attore e regista Giampiero Cicciò, hanno recitato versi, alternandosi a rappresentanti di alcune Forze Armate e Forze di Polizia. Tutti insieme, tutti parte dello stesso spettacolo. Perché la musica unisce sempre: in questo caso chi è caduto e chi aiuta a rialzarsi ogni giorno dentro le mura del carcere. Ecco le parole del direttore della Casa Circondariale Angela Sciavicco per raccontare l’evento.