 A Messina nasce la "Casa delle emozioni". La mattina accoglierà 25 bambini VIDEO

Silvia De Domenico

lunedì 29 Settembre 2025 - 14:00

Nelle ore pomeridiane sarà aperto a tutti. Verranno organizzati eventi dedicati alla lettura e all'arte

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’ex libreria “La Casa di Giulia” diventa la “Casa delle emozioni”. In via San Giovanni Bosco, a pochi passi dalla scuola San Domenico Savio nasce un nuovo spazio dedicato ai bambini. Non un vero e proprio asilo nido ma servizio integrativo all’infanzia. L’immobile di proprietà della Curia è stato arredato e curato in ogni suo dettaglio da Messina Social City.

casa delle emozioni

25 bambini la mattina e aperto a tutti nel pomeriggio

Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, accoglierà 25 bambini della fascia d’età 18-36 mesi. Da oggi, 29 settembre, si potrà fare richiesta all’azienda speciale per poter inscrivere il proprio figlio. Nelle ore pomeridiane, invece, lo spazio sarà aperto alla città. Ai bambini di tutte le fasce d’età, alle famiglie, ai giovani. Si potrà entrare per leggere un libro o un fumetto, colorare, dipingere o semplicemente giocare e socializzare.

casa delle emozioni

Eventi dedicati alla lettura e all’arte

Inoltre verranno organizzate saltuariamente eventi dedicati alla lettura e all’arte. Sono previsti una serie di incontri in cui verranno coinvolti diversi artisti della città. La presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, e il sindaco Federico Basile ci accolgono nello spazio appena inaugurato.

casa delle emozioni

Uno spazio in cui allenare o manifestare le proprie emozioni

Si chiama “Casa delle emozioni” perché il nuovo spazio è tutto dedicato a questo tema. I pannelli che raffigurano i personaggi del film “Inside out” invitano i bambini ad allenare o manifestare i propri sentimenti. Ci sono attrezzi per la psicomotricità dei piccoli, un palchetto in cui poter fare spettacolini o letture animate. Insomma la casa è stata arredata e pensata per stimolare la creatività sin dalla tenera età ed aiutare i piccoli ad esprimersi attraverso diverse forme d’arte.

Vedi qui la nuova “Casa delle emozioni”

