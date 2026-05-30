De Luca usa il palco di Basile per candidarsi a sindaco di Sicilia: “Iniziamo a formare le liste per le regionali” VIDEO

Il leader di ScN punta alle elezioni a ottobre e lancia un appello ai siciliani: "Vi chiedo un atto d'amore, candidatevi per liberare la Sicilia"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dalle elezioni amministrative alle regionali. Archiviata la vittoria di Federico Basile a Messina, Cateno De Luca pensa già alla prossima tornata elettorale. La serata dedicata alla rielezione del sindaco di Messina è diventata l’occasione per presentare ai messinesi il suo progetto “Liberi e forti”. Nel suo lungo intervento di chiusura della serata di festa per Basile ha lanciato un appello ai messinesi e ai siciliani: “Vi chiedo un atto d’amore, candidatevi con noi per liberare la Sicilia”.

“Esporteremo il modello Messina alle regionali”

Il leader di Sud chiama Nord sta già lavorando alla formazione delle liste. Il modello è quello utilizzato a Messina: liste tarate per raggiungere lo sbarramento e liste di testimonianza. Mentre gli altri partiti sono occupati a superare le contraddizioni interne, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, il gruppo politico capitanato da Cateno De Luca è già pronto a raccogliere le candidature. “Io non so se riuscirò a portare i siciliani al voto a ottobre, ma una cosa è certa riuscirò a portare i siciliani a non votare in contemporanea alle elezioni nazionali”, ha detto al pubblico di piazza Unione Europea.

“Voi avete stabilito che il sogno di diventare sindaco di Sicilia deve andare avanti”

“Voi avete stabilito che il sogno, la nostra visione di sindaco di Sicilia deve andare avanti. Chiederemo ai siciliani liberi di candidarsi per liberare la Sicilia da questa schiavitù nei confronti di Roma e poter finalmente avere un governo autonomista, civico e progressista. Non cadremo nelle trappole del compromesso, questa è stata per noi una Pasqua, voi ci avete messo in condizioni di poter affrontare questi baroni con una rinnovata credibilità e noi porteremo avanti senza se e senza ma questo mandato per Messina e per tutti i siciliani. Grazie e andiamo avanti assieme”, conclude De Luca.