De Leo: “Lista Forza Italia svuotata da quella di Scurria, operazione suicida”

Il deputato regionale sta per lasciare FI. "A Messina operazione politica per distruggere il partito nel silenzio dei vertici regionali e nazionali"

Messina – “Non mi faccio intimidire politicamente dai pupari. A Messina la lista di Forza Italia è stata svuotata per fare spazio a quell del candidato sindaco Scurrria. Una operazione politica suicida. Chi conta a livello nazionale e regionale, nel partito e nel sottogoverno, ha piazzato suoi uomini e donne nella lista Scurrria sindaco. E candidati, a volte farlocchi, in quella di Forza Italia. Io ci ho messo la faccia, candidandomi. Una questione di rispetto. Ho anticipato la conferenza stampa per alcune affermazioni di esponenti del partito e non (i neo eletti, ma manca l’ufficialità, Capurro e Contestabile, n.d.r.)”. Un Alessandro De Leo veemente oggi ha ribadito, dopo la prima posizione nei giorni scorsi, il suo sconcerto per il silenzio dei vertici nazionali e regionali di FI dopo la sonora sconfitta e la scelta “suicida di non fare una lista unica con Marcello Scurria sindaco”.

“Silenzio dei vertici regionali e nazionali di Forza Italia”

Il deputato regionale, che ha preso più di mille voti nella lista per le amministrative, critica chi “senza titoli, ancora nessuno è stato eletto, ha detto di rappresentare Forza Italia in Consiglio e mi ha attaccato”. Ormai la spaccatura sembra irrimmediabile. E nei prossimi giorni il parlamentare dovrebbe lasciare il partito “per una questione di dignità. Lo dico agli elettori: non si tratta di un cambio di casacca. Ma di una scelta che sto valutando a causa di profonda mancanza di rispetto nei confronti di chi, come me, candidandosi, ci ha messo la faccia”.

Continua De Leo: “Nessuno si è fatto sentire con me dei big regionali e nazionali. Ed è clamoroso dopo un fallimento politico del 3.5 per cento come lista. Una lista unica, inserendo quella del candidato sindaco in Forza Italia, sarebbe stata la prima del centrodestra”, afferma De Leo. E ancora: “Nessuna vigilanza sulla lista da Matilde Siracusano e gli altri vertici. Se poi Scurrria festeggia perché è diventato consigliere comunale… Come candidato del centrodestra ha preso meno voti (26,8%) di Croce 4 anni fa (27,8%). Allora da noi non c’era la Lega. Quindi la differenza è notevole. E anche la coalizione ha perso voti: dal 34% al 29,84 per cento. Forza Italia ha espresso il candidato sindaco e, per questa scelta, non è stata considerata per le presidenze di Quartiere. Una gestione fallimentare su tutti i fronti”.

De Leo: “Scurria il candidato sbagliato, lo dicono i numeri, sconfitta orchestrata da chi muove i fili nell’ombra”

Già il parlamentare ex Sud chiama Nord e ora Forza Italia lo aveva dichiarato a botta calda dopo la sconfitta: “Le scuse e i sorrisi non cancellano una disfatta clamorosa, orchestrata da chi muove le fila nell’ombra. Io ci ho messo la faccia, forte del sostegno dei miei concittadini, assumendomi una responsabilità che nessun altro deputato, regionale o nazionale, ha avuto il coraggio di assumersi. Avrei fatto il consigliere per la mia città gratuitamente”.

E non risparmia critiche nemmeno sulla scelta di Scurria come candidato sindaco: “Sapevo che era una sfida difficile, ma i pupari l’hanno trasformata in una storica sconfitta. Lo percepivo prima della competizione elettorale e lo sottolineo ora che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Inoltre, abbiamo la certezza che il candidato sindaco scelto non si è dimostrato all’altezza della situazione. Lo dicono i numeri e io avrei puntato di più sul programma, sul progetto per la città”.

La solidarietà di Cateno De Luca, De Leo: “Ho apprezzato le sue parole”

De Leo prende atto anche delle “parole di ieri di Cateno De Luca. Da uomo che comprende le dinamiche politiche, ha ricostruito la vicenda e come la lista di Forza Italia sia stata depotenziata. Ho apprezzato le sue parole di rispetto”.

Mentre l’ex Forza Italia Sara Di Ciuccio, “a cui i vertici hanno rubato il posto di capogruppo a favore di Cettina Buonocuore”, tornerà in Consiglio comunale nelle file di Sud chiama Nord, De Leo cosa farà? La consigliera è sempre stata vicina politicamente al deputato regionale. “Ognuno fa le sue valutazioni in base anche alle possibilità di salire. Io mi prendo alcune ore e giorni per decidere il da farsi. Il totale silenzio dei vertici del partito è un segnale chiaro”, conclude De Leo.

“Una cattiva organizzazione nel centrodestra”

Da parte sua, parole di ringraziamento per gli elettori e, all’interno di Forza Italia, solo per Alberto Vermiglio. “Si è prodigato per l’organizzazione della presentazione delle liste e ha fatto un buon lavoro. Per il resto, c’è stata una cattiva organizzazione nel centrodestra e ognuno è andato per conto suo. Qualcuno nell’ombra ha agito provocando gravi danni, con la più grave disfatta per un partito come Forza Italia”.

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