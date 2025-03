Cattedrale, Campanile e Cripta: le foto sugli archetti raccontano le bellezze di Messina VIDEO

Sui dissuasori di piazza Duomo e via Cesare Battisti. E a piazza Antonello, Montalto a Cristo Re le opere di 10 artisti messinesi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Continua il progetto di rigenerazione degli archetti parapedonali di Messina. Dopo l’installazione delle opere di 10 artisti messinesi sui dissuasori di piazza Antonello, salita di Montalto e Cristo Re è arrivato un tocco d’arte anche in piazza Duomo. Qui e nella vicina via Cesare Battisti sono stati collocati gli scatti del fotografo Mimmo Irrera. Nelle foto si possono ammirare alcuni dettagli, interni ed esterni, del Campanile del Duomo; la facciata e la navata della Cattedrale; la Cripta che molti messinesi non hanno mai potuto ammirare dal vivo.

Gli artisti del progetto Aracne

La rigenerazione degli archetti è il frutto del progetto Aracne e di un sodalizio tra Comune, artisti e fotografi: così alcune aree della città sono state abbellite con storie, racconti e tradizioni. Gli artisti coinvolti con le loro opere sono Barbara Buceti, Sam Levi, Lelio Bonaccorso, Michela De Domenico, Marina D’Amico, Carmelo Chillè, Fabio Franchi, Francesco Tamburello, Magda De Benedetto, Giuseppe Romano. La grafica e il layout sono invece di Deborah Braccini. I testi, infine, dell’autrice Eliana Camaioni.

Scorci di Messina anche sugli archetti vicino all’Apollo

Il progetto ripropone e amplia un’idea che aveva già preso forma qualche anno fa sugli archetti che costeggiano il Cinema Apollo. Un progetto portato avanti da Loredana Polizzi per dare nuova vita e abbellire dei freddi dissuasori con fotografie che immortalano scorci unici di Messina. Dal Pilone al tramonto, al ponte di una Feluca, fino al lungomare del Ringo. Qui le opere fotografiche erano state realizzate da più autori.