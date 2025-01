Da piazza Antonello a Cristo Re: ecco gli archetti artistici che raccontano Messina VIDEO

Davanti alla rampa della Colomba e alla chiesa di Montalto: le opere di 10 autori messinesi abbelliscono i dissuasori

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il percorso turistico più battuto da croceristi e visitatori diventa più bello. Gli archetti parapedonali, necessari per evitare la sosta selvaggia, si arricchiscono di opere realizzate da 10 artisti messinesi.

Goethe, Dina e Clarenza e Antonello da Messina sui dissuasori

Da piazza Antonello, passando per piazza Basicò e salita di Montalto, fino al belvedere di Cristo Re. Disegni che raffigurano Goethe, Antonello da Messina, Don Giovanni D’Austria, le eroine Dina e Clarenza, i Vespri siciliani e la fortezza di Roccaguelfonia, accompagnati dai racconti che possono essere letti direttamente dal pannello o scaricati tramite i qr code di cui sono dotati i pannelli. Ogni personaggio o storia è stato tradotto in inglese e francese.

Opere d’arte e fotografie in diverse zone della città

L’installazione delle opere all’interno degli archetti è iniziata da qualche giorno e non si è ancora conclusa. Ma già molti turisti, che settimanalmente sbarcano dalle navi da crociera, le hanno potuto osservare e fotografare sin dalle fasi di montaggio. Alle opere d’arte si aggiungeranno quelle fotografiche in altre zona della città, come piazza Duomo e via I Settembre. Anche i 14 scatti del fotografo Mimmo Irrera raccontano storia e tradizioni messinesi.

Gli artisti del progetto Aracne

È il frutto del progetto Aracne e di un sodalizio tra Comune, artisti e fotografi: così alcune aree della città sono state abbellite con storie, racconti e tradizioni. Gli artisti coinvolti con le loro opere sono Barbara Buceti, Sam Levi, Lelio Bonaccorso, Michela De Domenico, Marina D’Amico, Carmelo Chillè, Fabio Franchi, Francesco Tamburello, Magda De Benedetto, Giuseppe Romano. La grafica e il layout sono invece di Deborah Braccini.

