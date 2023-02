"Chi getta rifiuti in strada o fa male la differenziata danneggia gli altri cittadini" VIDEO - Tempostretto

La presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, spiega che più volte a settimana gli operatori sono impegnati per interventi straordinari

“Due o tre volte a settimana i nostri operatori vanno a ripulire discariche in strada o a sistemare conferimenti errati nei condomini”. La presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, parla di un problema culturale e spiega che questi interventi straordinari distolgono uomini e mezzi da quelli ordinari, con danno per tutti i cittadini, sia in termini di mancata pulizia della città sia in termini di aumento del costo della Tari.

