 “Chimica in 3 minuti”, premiato il Liceo scientifico Archimede di Messina

“Chimica in 3 minuti”, premiato il Liceo scientifico Archimede di Messina

Redazione

“Chimica in 3 minuti”, premiato il Liceo scientifico Archimede di Messina

mercoledì 27 Maggio 2026 - 11:00

La sfida a spiegare concetti scientifici complessi in modo semplice, accattivante

MESSINA – C’è un filo invisibile ma indissolubile che lega i segreti della chimica moderna alle antiche tradizioni del nostro territorio. A dimostrarlo in modo magistrale, con la forza della divulgazione e la freschezza dei loro anni, sono stati quattro studenti del Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Messina.

La squadra, ribattezzata per l’occasione “Gli Archimedrini”, ha trionfato a livello regionale conquistando il prestigioso Premio del Pubblico nel concorso “Chimica in 3 minuti”. L’iniziativa, promossa dalla Società Chimica Italiana (Sezione Sicilia), ha sfidato le scuole superiori dell’isola a spiegare concetti scientifici complessi in modo semplice, accattivante e, soprattutto, in un tempo massimo di 180 secondi.

Nonostante si trattasse della prima edizione, il concorso ha registrato una partecipazione straordinaria in tutta l’Isola. I numeri testimoniano il grande fermento scientifico delle scuole siciliane: ai blocchi di partenza si sono presentate ben 172 squadre provenienti da 38 diversi istituti di istruzione superiore, per un totale di circa 600 studenti in gara, organizzati in piccoli gruppi e guidati dai rispettivi docenti referenti.

La squadra messinese, formata da Marco D’Arrigo, Matteo Bruno, Francesco Maria D’Angelo e Roberta Piccione, appartenenti alle classi 5L e 4BL ha realizzato un cortometraggio intitolato “Dalla Tradizione alla Chimica” dedicato all’importanza della chimica nella vita quotidiana, riuscendo a coniugare rigore scientifico, creatività e capacità divulgativa sotto la guida della Prof.ssa Sabrina Patania, che ha coordinato il progetto accompagnando gli alunni in tutte le fasi del lavoro. Il riconoscimento, assegnato dalle commissioni territoriali, consiste in un buono libro del valore di 100 euro per ciascuno studente vincitore.

Il successo dell’iniziativa è frutto della consolidata sinergia tra i referenti PLS-Chimica della Sicilia: il Prof. Guido De Guidi per Catania, la Prof.ssa Antonella Maggio per Palermo e la Prof.ssa Lella Serroni per Messina, che hanno coordinato il collegamento tra i tre Atenei e le realtà scolastiche del territorio.

La premiazione ufficiale si è svolta al Dipartimento di Chimica dell’Università di Catania, mentre mercoledì 27 maggio all’Università degli Studi di Messina (Aula Magna “Vittorio Ricevuto”, Polo Papardo; ore 17) è prevista la consegna dei riconoscimenti agli studenti vincitori.

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