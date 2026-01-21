 Ciclone Harry. “Il mio lido distrutto dalla mareggiata, non so se lo ricostruiremo”

Silvia De Domenico

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 11:00

La tristezza e lo sconforto della proprietaria dello stabilimento balneare Zahir a Santa Margherita

di Silvia De Domenico

MESSINA – Tania Sorrenti, la titolare del Lido Zahir, distrutto dal passaggio del Ciclone Harry tra il pomeriggio del 20 e la notte seguente, ha incontrato il sindaco Federico Basile. In lacrime ha raccontato: “Intorno alle 16 mi avevano mandato delle foto. Poi stanotte ho capito che la situazione stamattina sarebbe stata questa”. La titolare dello stabilimento ha parlato di “situazione pesante. È molto triste, non so nemmeno da dove iniziare. Intanto dovremo togliere questo scempio dalla spiaggia. Ricostruire? Non lo so, non lo so. Non so se ce la facciamo. Speriamo”

