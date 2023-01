Cimitero di Messina, fanno visita ai defunti ma trovano la cappella serrata VIDEO - Tempostretto

Chi non paga la quota annuale non ha le chiavi. L'assessore Minutoli: "E' una questione fra privati". Il consigliere Carbone: "Cappelle pubbliche o private?"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Alcuni cittadini hanno segnalato l’impossibilità di far visita ai propri cari. E’ successo nel centrale Cimitero Monumentale di Messina ma anche in quello periferico di Castanea. Una questione sulla quale vuole far luce il consigliere comunale Dario Carbone. “Vogliamo innanzitutto capire se le cappelle in questione siano private o ancora di proprietà del Comune di Messina”, dichiara. I parenti dei defunti ubicati in queste cappelle dovrebbero corrispondere una quota annuale, più gli arretrati, alle confraternite che le gestiscono per avere le chiavi della cappella stessa.

Minutoli: “Il Comune non può entrare in un rapporto contrattuale fra privati”

L’assessore con delega ai cimiteri Massimiliano Minutoli, interpellato in commissione consiliare, spiega: “E’ una questione fra privati, fra chi ha sottoscritto un contratto con delle confraternite o con la società operaia. Noi vigiliamo sulla corretta esecuzione del regolamento cimiteriale ma non possiamo entrare in un rapporto privatistico tra persone che hanno sottoscritto un contratto con una parte terza”.

Lavori di manutenzione in tutti i cimiteri cittadini

Tutti i cimiteri cittadini saranno protagonisti di lavori di manutenzione per un importo complessivo di quasi 2 milioni di Euro. Ecco i dettagli raccontati dall’assessore Minutoli.