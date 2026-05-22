Comizio finale di Scurria: “De Luca guarda cosa hai combinato, è tutta colpa tua” VIDEO

Sul palco di piazza Casa Pia è festa per il candidato del centrodestra a Messina: “Siamo arrivati e siamo assai, non siamo scartine”. Musolino abbraccia Scurria e Previti

MESSINA – “Essere candidati per la propria città è la cosa più bella. Io e la mia squadra siamo pronti a spenderci per Messina. Bisogna cambiare”|. Marcello Scurria, candidato del centrodestra, celebra il gran finale, tra musica e interventi della sottosegretaria Siracusano (vicesindaca designata), dell’assessora Amata e del senatore Germanà, a Piazza Casa Pia.

Scurria: “Siamo assai, non siamo scartine”

“Guarda De Luca che cosa hai combinato, è tutta colpa tua. Siamo assai, non siamo scartine”, ha ironizzato Scurria. E l’assessora designata Carlotta Previti: “Oggi in questa piazza inizia un percorso di libertà. Nonostante tutti gli insulti che abbiamo ricevuto, siamo qui e siamo sempre più convinti che insieme a voi ce la possiamo fare”. E l’assessora regionale Elvira Amata ha ribadito il concetto: “Una città che ha desiderio di libertà. Di volere al governo di questa città un sindaco che sia veramente il sindaco di tutti. E non di pochi. E si chiama Marcello Scurria”.

L’abbraccio della senatrice Musolino

Poi sono saliti sul palco la sottosegretaria Siracusano (“Una scelta che cambierà il futuro della nostra città”) e il senatore Germanà. Nel frattempo, ormai in rotta di collisione con il centrosinistra, evidentemente, la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino è apparsa a sorpresa nel pubblico e ha abbracciato Scurria, Previti (ex collega delle Giunte De Luca e Basile) e Amata.