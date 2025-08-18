 Controesodo a Messina, lunedì caldo con lunghe file di auto VIDEO

Silvia De Domenico

lunedì 18 Agosto 2025 - 16:49

Giorno intenso oggi per chi viaggia. I tempi si allungano prima di traghettare. Ma si scorre

MESSINA – Lunedì caldo per chi viaggia. Lunghe file di auto e moto per chi sta per lasciare Messina e la Sicilia. Com’era prevedibile, questo è uno dei giorni più intensi per il cosiddetto controesodo. Intorno alle 14, quando è stato girato il video, le file partivano dal Boccetta fino ad arrivare agli imbarchi di rada San Francesco. Ma, nonostante tutto, si scorre, anche se i tempi si allungano, e non si rimane bloccati.

Sono sei le navi messe a disposizione dal gruppo Caronte &Tourist. E, come ogni anno, la polizia municipale è posizionata all’incrocio tra il viale Giostra e il viale della Libertà. A sua volta, Bluferries è impegnata con tre navi e una di riserva.

Controesodo, 18 agosto 2025 a Messina
Il Piano di viabilità in vigore fino all’8 settembre

Con ordinanza del servizio Mobilità urbana del Comune di Messina, fino all’8 settembre, durante la fascia oraria 11 -16, sono istituiti, il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada S. Francesco; e la direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà, direzione di marcia sud – nord, ad intersezione con il viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada per le operazioni di imbarco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud – nord) per l’immissione nel suddetto serpentone della Rada San Francesco.

