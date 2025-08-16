Controesodo a Messina, “situazione sotto controllo” VIDEO e FOTO

Il primo giorno del nuovo piano di viabilità le file di auto ci sono ma non si registrano situazioni critiche, conferma il comandante Giardina

Video e foto di stamattina a cura di Carmen Licata, progetto “L’estate addosso”

MESSINA – “Situazione sotto controllo”, evidenzia il comandante della polizia municipale di Messina, Giovanni Giardina. Il primo giorno del nuovo piano di viabilità, per il cosiddetto controesodo, le file di auto ci sono ma la situazione appare gestibile.

Il Piano di viabilità in vigore fino all’8 settembre

Con ordinanza del servizio Mobilità urbana del Comune di Messina, da oggi all’8 settembre, durante la fascia oraria 11 -16, sono istituiti, il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada S. Francesco; e la direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà, direzione di marcia sud – nord, ad intersezione con il viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada per le operazioni di imbarco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud – nord) per l’immissione nel suddetto serpentone della Rada San Francesco.

Inoltre, sempre da oggi all’8 settembre, durante le 24 ore giornaliere, sono consentite le direzioni destra e sinistra nella carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, ad intersezione con il viale della Libertà; e vigerà il divieto di fermata sul lato ovest di via Campo delle Vettovaglie, nel tratto compreso tra via L. Rizzo e via A. Valore (inizio pista ciclabile).

Sempre da sabato 16 agosto all’8 settembre 2025, con provvedimento n. 1051/2025, sono state adottate limitazioni per regolamentare la viabilità all’interno del parcheggio a raso “Campo delle Vettovaglie”, al fine di consentire la realizzazione di un’area “bivalente” destinata all’accumulo delle autovetture in attesa di imbarco, della larghezza di 12 metri.

La gestione per le operazioni di accesso, attesa e successivo imbarco, sarà a cura e con personale della società “Bluferries”, che dovrà vigilare sull’eventuale invasione da parte delle autovetture in attesa di traghettare, nell’area destinata alla sosta pubblica, al fine di non intralciare l’uscita dei veicoli dal parcheggio. E consentire in sicurezza l’accesso delle autovetture provenienti dalla via L. Rizzo. Relativamente poi agli stalli di sosta per i veicoli a servizio di persone disabili, attualmente nella parte ovest del parcheggio, saranno trasferiti nella parte est dell’area dello stesso parcheggio a raso.