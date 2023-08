Controlli del Nas nei lidi balneari, una struttura irregolare anche a Reggio Calabria VIDEO - Tempostretto

Deferito, il legale responsabile di uno stabilimento per aver promosso, senza alcun titolo autorizzativo, un evento danzante all’interno della struttura

I carabinieri dei Nas, eseguito una serie di controlli, su tutto il territorio nazionale, presso gli stabilimenti balneari e i villaggi turistici, al fine di verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti agli utenti nel periodo vacanziero. 838 sono state le strutture e relative aree di preparazione e somministrazione degli alimenti controllata, rilevandone 257 irregolari (pari al 31% degli obiettivi ispezionati), contestando 415 sanzioni penali ed amministrative per oltre 290 mila euro.

Sono inoltre stati deferiti all’autorità giudiziaria 11 titolari di attività, disposti 20 provvedimenti di chiusura nei confronti di aree ricettive e di preparazione dei pasti operanti all’interno dei plessi balneari a causa di gravi criticità strutturali ed igieniche, per un valore economico stimato in oltre 4 milioni di euro. Tra queste, sono 8 le strutture risultate attivate e funzionanti sebbene in assenza di autorizzazione.

A Reggio Calabria è stato deferito, il legale responsabile di uno stabilimento balneare, per aver promosso, senza alcun titolo autorizzativo, un evento danzante all’interno della struttura. Gli accertamenti svolti hanno infatti consentito di appurare che, nelle ore serali, lo stabilimento, sebbene privo delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza e della conseguente idoneità, era stato adibito a luogo di ritrovo ed intrattenimento, del tipo “discoteca all’aperto”, con all’interno circa 500 avventori.