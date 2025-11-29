 Corteo no ponte. "Meloni e Salvini vi dovete fermare e scusarvi, 13 miliardi buttati" VIDEO

Corteo no ponte. “Meloni e Salvini vi dovete fermare e scusarvi, 13 miliardi buttati” VIDEO

Silvia De Domenico

Corteo no ponte. “Meloni e Salvini vi dovete fermare e scusarvi, 13 miliardi buttati” VIDEO

Tag:

sabato 29 Novembre 2025 - 17:37

Negli interventi finali alla manifestazione a Messina le prese di posizione di Elly Schlein, segretaria del Pd, e di Angelo Bonelli, leader verde di Avs

Servizio di Silvia De Domenico, supporto ai testi di Marco Olivieri

MESSINA – “Facendo vedere le falle del progetto ponte sullo Stretto, abbiamo fatto capire a Salvini che dicevamo no alla sottrazione di 14 miliardi di euro al sud. E intanto lui ci prendeva in giro in televisione. Ridevano e ci davano degli stupidi. Ora ridiamo noi perché voi avete preso una tranvata”. Così il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, nell’intervento a piazza Duomo che pone fine al corteo no ponte, con riferimenti alle motivazioni della Corte dei conti. Ha aggiunto Bonelli: “Era Davide contro Golia. Ma la mobilitazione continuerà. Abbiamo dimostrato che siamo per la democrazia e il diritto”.

Poi è intervenuta la segretaria del Partito democratico Elly Schlein: “Sono qui per supportare l’azione dei comitati per il no. Questo blocco è una vittoria dei vostri argomenti che pazientemente avete portato avanti. Noi vi siamo al fianco assieme alle altre forze d’opposizione che sono qui presenti. Ma il messaggio per Meloni e Salvini è molto chiaro. Dopo le motivazioni della sentenza della Corte dei conti, vi dovete fermare. E vi dovete scusare per la vergogna di aver buttato 13 miliardi, sottraendo tutte quelle risorse alle infrastrutture che aspettano. Prima di tutto, per i siciliani e calabresi che non riescono più a spostarsi con i treni e le strade. Per il piano case che manca in un Paese in cui gli studenti pagano il 45 per cento in più. In più per una stanza singola necessaria per andare a studiare. Quante cose si potevano fare con quei 13 miliardi, invece della propaganda fallimentare di questo governo”.

Bonelli al corteo no ponte
Floridia al corteo no ponte
Schlein al corteo no ponte

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
L’Akademia Sant’Anna contro il Comune: “Tentativi di dialogo senza risposta”
Molestie e minacce di morte all’ex compagna: braccialetto elettronico per un 63enne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED