Corteo no ponte. “Meloni e Salvini vi dovete fermare e scusarvi, 13 miliardi buttati” VIDEO

Negli interventi finali alla manifestazione a Messina le prese di posizione di Elly Schlein, segretaria del Pd, e di Angelo Bonelli, leader verde di Avs

Servizio di Silvia De Domenico, supporto ai testi di Marco Olivieri

MESSINA – “Facendo vedere le falle del progetto ponte sullo Stretto, abbiamo fatto capire a Salvini che dicevamo no alla sottrazione di 14 miliardi di euro al sud. E intanto lui ci prendeva in giro in televisione. Ridevano e ci davano degli stupidi. Ora ridiamo noi perché voi avete preso una tranvata”. Così il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, nell’intervento a piazza Duomo che pone fine al corteo no ponte, con riferimenti alle motivazioni della Corte dei conti. Ha aggiunto Bonelli: “Era Davide contro Golia. Ma la mobilitazione continuerà. Abbiamo dimostrato che siamo per la democrazia e il diritto”.

Poi è intervenuta la segretaria del Partito democratico Elly Schlein: “Sono qui per supportare l’azione dei comitati per il no. Questo blocco è una vittoria dei vostri argomenti che pazientemente avete portato avanti. Noi vi siamo al fianco assieme alle altre forze d’opposizione che sono qui presenti. Ma il messaggio per Meloni e Salvini è molto chiaro. Dopo le motivazioni della sentenza della Corte dei conti, vi dovete fermare. E vi dovete scusare per la vergogna di aver buttato 13 miliardi, sottraendo tutte quelle risorse alle infrastrutture che aspettano. Prima di tutto, per i siciliani e calabresi che non riescono più a spostarsi con i treni e le strade. Per il piano case che manca in un Paese in cui gli studenti pagano il 45 per cento in più. In più per una stanza singola necessaria per andare a studiare. Quante cose si potevano fare con quei 13 miliardi, invece della propaganda fallimentare di questo governo”.

