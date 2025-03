Corteo violento a Messina, i due denunciati sono del nord d’Italia

Le indagini continuano per individuare chi ha aggredito il poliziotto, commesso violenze e imbrattato i muri

MESSINA – Caccia ai vandali e ai violenti durante il corteo del Carnevale no ponte. Momenti di tensione ieri sera a Messina, dopo la fine della manifestazione a piazza Casa Pia, in piazza Antonello e nella galleria “Vittorio Emanuele”. I due giovani manifestanti, un uomo e una donna denunciati dalla polizia, provengono dal nord d’Italia e sono già noti alle forze dell’ordine. Uno dei due è bolognese ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante i controlli degli agenti, il giovane è stato fermato per essere identificato ma in prima battuta è fuggito. Ed è stato poi portato in questura e denunciato per aver opposto resistenza. La ragazza, anche lei del nord d’Italia, è stata denunciata perché trovata in possesso di un coltello.

Le indagini per identificare chi ha colpito a calci il poliziotto ferito, dopo averlo buttato a terra, sono in corso. L’agente, portato in ospedale, ha la spalla lussata. Grande attenzione in queste ore alle telecamere e ai video, in generale, per individuare le persone che hanno commesso violenze e imbrattato i muri del centro.

Video di Alessandra Mammoliti.

