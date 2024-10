“Cresce la povertà a Messina, aiutiamo 250 bambini in 30 farmacie” VIDEO

Torna la Cesta del buon pastore: dal 21 al 27 ottobre sarà possibile sostenere le famiglie con difficoltà economiche. Ecco dove si può donare

MESSINA – Torna a Messina la quarta edizione della Cesta del buon pastore, un’iniziativa di “Terra di Gesù Onlus”. Un’associazione presieduta da Francesco Certo a sostegno delle persone fragili in difficoltà economica. Dal 21 al 27 ottobre, in 30 farmacie, sarà possibile acquistare beni per la prima infanzia. “Il nostro centro aiuta circa 250 bambini in difficolta, partiamo con tanto entusiasmo. Aiuteremo anche altre associazioni che, a loro volta, aiutano altri bambini in difficoltà” – sottolinea il cardiologo e volontario Certo. Dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza è cresciuta la povertà e spiega il presidente: “Abbiamo assistito ad un aumento della richiesta dei beni per la prima infanzia, ma anche richieste di medicinali”.

Le farmacie che aderiranno all’iniziativa, specifica il presidente, “sono quasi sempre le stesse. Chi ha già donato in passato potrà, quindi, recarsi nuovamente lì”.

L’elenco delle farmacie

Ecci l’elenco delle farmacie: Caminiti, Pirrone, Santa Margherita, Nuova farmacia Galati, Ingo, Pirri, De Leo, La Rosa, Sgroi, S. Papisca, Farmacia del Viale, Abate (centro), Farmacia Centrale, Farmacia dello Stretto, Isaja, Muricello, Brancato Romanini, Di Mario, Facciolà, Abate (Ganzirri), Gargano, Crimi, Grasso, Bruni, Licitri-Cannavà, Spirito Santo, Procopio, Mercurio, Pandolfi, Brancato.

I contatti dell’associazione: tel 377 5298805 e all’indirizzo e-mail terradigesu@gmail.com.