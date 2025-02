Crisi Messina. Basile si appella agli imprenditori della città VIDEO

Intanto una raccolta per pagare i contributi ed evitare una forte penalizzazione. Ma non basta

Una raccolta fondi, entro martedì, per evitare una pesante penalizzazione in classifica. L’idea è stata lanciata dal sindaco Federico Basile, dopo gli ultimi sviluppi societari del Messina. La cifra necessaria è di circa 130mila euro, per pagare i contributi almeno in ritardo e ridurre al minimo i punti persi.

Ma non basta. Servono i fondi per arrivare fino al termine della stagione. Per questo Basile si appella alle forze imprenditoriali della città.

