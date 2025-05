Da Via Don Blasco alla SS114: strade allagate e disagi in molte zone di Messina VIDEO

Il violento acquazzone del pomeriggio ha causato molti problemi

MESSINA – Il violento acquazzone che ha colpito Messina per alcune ore nel primo pomeriggio di oggi ha causato non pochi disagi in ogni parte della città. In centro acqua alta praticamente ovunque. Dal viale Italia alla via Garibaldi, ma anche Corso Cavour, via Primo Settembre e l’immancabile viale della Libertà, le strade si sono allagate causando problemi ad automobilisti, pedoni e in alcuni casi locali, che hanno visto l’acqua raggiungere sedie e tavolini negli spazi esterni adibiti ad accogliere i clienti (quando non piove).

Tra i punti più complicati la via Don Blasco. Come segnalato dal consigliere di municipalità Renato Coletta, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco nella zona all’incrocio con la via Santa Cecilia, dove dovrebbe aprire a breve il sottopassaggio. Disagi segnalati, infine, anche lungo la SS114, all’altezza di Tremestieri, e all’altezza della Chiesa di Pompei sul viale Regina Margherita.