“Dal Movimento 5 Stelle una proposta credibile per Messina” VIDEO e CANDIDATI

Ieri l'inaugurazione del comitato elettorale del M5S con il deputato regionale De Luca e la candidata sindaca Antonella Russo. Ecco i candidati al Consiglio e alle Circoscrizioni
MESSINA – “Il Movimento 5 Stelle, con la lista assieme a Controcorrente, vuole giocare un ruolo importante a queste elezioni. E la partecipazione numerosa e il clima di entusiasmo per l’inaugurazione del Comitato elettorale lo conferma”. Così Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del M5S, in occasione dell’apertura ieri in via Dogali 32, angolo Piazza Cairoli.
Nel corso della serata sono stati presentati i candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale e alle Circoscrizioni, alla presenza della candidata sindaca Antonella Russo e del deputato regionale.
Tanti cittadini, simpatizzanti e attivisti hanno preso parte all’iniziativa, trasformando l’apertura del comitato in un momento di confronto e partecipazione sui temi che riguardano il futuro della città.
Ad intervenire, oltre a De Luca e Russo, anche tutti i candidati al Comune e alle Circoscrizioni, che hanno illustrato “idee, priorità e obiettivi del progetto politico del Movimento 5 Stelle per Messina”.
Nel suo intervento, Antonella Russo ha ribadito l’importanza di una politica vicina ai cittadini e costruita sull’ascolto del territorio. Antonio De Luca ha invece sottolineato come il Movimento 5 Stelle stia “portando avanti una proposta credibile per le prossime amministrative, fondata su competenza, partecipazione e attenzione concreta ai bisogni della comunità messinese”.
I candidati 5 Stelle
Candidati M5S al Comune nella lista con Controcorrente di La Vardera
Andreozzi Antonio
Cannistrà Cristina
Costantino Santo
De Leo Silvana
Falliti Cosimo
Galletta Felice
Giacobbe Gianfranco
Giorgianni Salvatore
Giuliano Tiziana
Gugliandolo Lucia
Leonardo Elisa
Munaò Mariagrazia
Pisano Paolo
Raffaele Francesco
Russo Leonardo
Smeriglio Marco
Zangla Giuseppe
Zucco Carmelo
Candidati alle Circoscrizioni
Primo Quartiere:
Bonfiglio Giovanni
Armenia Clara
D’Arrigo Alessia
Federico Pietro
Galvagno Maria
Giccone Giuseppe
Greco Francesco
Manganaro Riccardo
Micali Giuseppe
Secondo Quartiere
Bernava Claudia
D’Arrigo Alessia
Fontana Mario
Fruncillo Agnello
Terzo Quartiere
Geraci Alessandro
Buda Francesco
Catalano Nicola
De Domenico Maria Catena
Di Stefano Santa
Gugliandolo Pietro
Minutoli Eugenia
Vezzosi Luciano
Quarto Quartiere
Ferrante Domenico Gabriele
Borzì Iolanda
Calzavara Giacomo
Di Per Annunziata
Lo Bue Nicola
Lombardo Dario
Suria Francesco
Trischitta Ivan
Quinto Quartiere
Magazzù Francesco Pio
D’Andrea Manuela
Fontana Marcella
Frassica Concetta
Iannello Daniele
Pilato Giovanni
Tuttobene Roberto Angelo
Sesto Quartiere
Caporlingua Roberto
Cramesteter Arianna
Denti Benedetto
Giardina Antonio
Laganà Angelica
Settimo Quartiere
Ardillo Paola
Barone Giulio
Laganà Angelica
Raffa Roberto
Sulfaro Simone