“Dal Movimento 5 Stelle una proposta credibile per Messina” VIDEO e CANDIDATI

Ieri l'inaugurazione del comitato elettorale del M5S con il deputato regionale De Luca e la candidata sindaca Antonella Russo. Ecco i candidati al Consiglio e alle Circoscrizioni

MESSINA – “Il Movimento 5 Stelle, con la lista assieme a Controcorrente, vuole giocare un ruolo importante a queste elezioni. E la partecipazione numerosa e il clima di entusiasmo per l’inaugurazione del Comitato elettorale lo conferma”. Così Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del M5S, in occasione dell’apertura ieri in via Dogali 32, angolo Piazza Cairoli.

Nel corso della serata sono stati presentati i candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale e alle Circoscrizioni, alla presenza della candidata sindaca Antonella Russo e del deputato regionale.

Tanti cittadini, simpatizzanti e attivisti hanno preso parte all’iniziativa, trasformando l’apertura del comitato in un momento di confronto e partecipazione sui temi che riguardano il futuro della città.

Ad intervenire, oltre a De Luca e Russo, anche tutti i candidati al Comune e alle Circoscrizioni, che hanno illustrato “idee, priorità e obiettivi del progetto politico del Movimento 5 Stelle per Messina”.

Nel suo intervento, Antonella Russo ha ribadito l’importanza di una politica vicina ai cittadini e costruita sull’ascolto del territorio. Antonio De Luca ha invece sottolineato come il Movimento 5 Stelle stia “portando avanti una proposta credibile per le prossime amministrative, fondata su competenza, partecipazione e attenzione concreta ai bisogni della comunità messinese”.

I candidati 5 Stelle

Candidati M5S al Comune nella lista con Controcorrente di La Vardera

Andreozzi Antonio

Cannistrà Cristina

Costantino Santo

De Leo Silvana

Falliti Cosimo

Galletta Felice

Giacobbe Gianfranco

Giorgianni Salvatore

Giuliano Tiziana

Gugliandolo Lucia

Leonardo Elisa

Munaò Mariagrazia

Pisano Paolo

Raffaele Francesco

Russo Leonardo

Smeriglio Marco

Zangla Giuseppe

Zucco Carmelo

Candidati alle Circoscrizioni

Primo Quartiere:

Bonfiglio Giovanni

Armenia Clara

D’Arrigo Alessia

Federico Pietro

Galvagno Maria

Giccone Giuseppe

Greco Francesco

Manganaro Riccardo

Micali Giuseppe



Secondo Quartiere

Bernava Claudia

D’Arrigo Alessia

Fontana Mario

Fruncillo Agnello



Terzo Quartiere

Geraci Alessandro

Buda Francesco

Catalano Nicola

De Domenico Maria Catena

Di Stefano Santa

Gugliandolo Pietro

Minutoli Eugenia

Vezzosi Luciano



Quarto Quartiere

Ferrante Domenico Gabriele

Borzì Iolanda

Calzavara Giacomo

Di Per Annunziata

Lo Bue Nicola

Lombardo Dario

Suria Francesco

Trischitta Ivan



Quinto Quartiere

Magazzù Francesco Pio

D’Andrea Manuela

Fontana Marcella

Frassica Concetta

Iannello Daniele

Pilato Giovanni

Tuttobene Roberto Angelo



Sesto Quartiere

Caporlingua Roberto

Cramesteter Arianna

Denti Benedetto

Giardina Antonio

Laganà Angelica



Settimo Quartiere

Ardillo Paola

Barone Giulio

Laganà Angelica

Raffa Roberto

Sulfaro Simone

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