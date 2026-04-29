 La lista "Movimento 5 stelle - Controcorrente" al Consiglio comunale

La lista “Movimento 5 stelle – Controcorrente” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Movimento 5 stelle – Controcorrente” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 11:33

MESSINA – Sono 32 i candidati al Consiglio comunale nella lista “Movimento 5 stelle – Controcorrente”, la seconda a supporto della candidata sindaca di centrosinistra Antonella Russo. Per i pentastellati si tratta di un nuovo tentativo, dopo il tonfo alle elezioni 2022 in cui non sono riusciti a far eleggere nessun consigliere. Prima volta, invece, per il partito di Ismaele La Vardera. Ecco i nomi dei candidati.

Elezioni Messina 2026, la lista “Movimento 5 stelle – Controcorrente”

  1. Andreozzi Antonio
  2. Buffo Tindara Detta Titty
  3. Cannistrà Cristina
  4. Costa Santa Detta Santina
  5. Costantino Santo Detto Santino
  6. Curreri Claudia Detta Currieri Detta Corrieri Detta Strangi
  7. Cutè Francesco
  8. De Leo Silvana
  9. Destro Grazia
  10. Egitto Francesco
  11. Falliti Cosimo
  12. Galletta Felice
  13. Giacobbe Gianfranco
  14. Giorgianni Salvatore
  15. Giuliano Tiziana
  16. Gugliandolo Lucia
  17. Lando Giuseppe Detto Pippo
  18. Lao Incognito Gianluca Detto Lao
  19. Leonardo Elisa
  20. Munaò Mariagrazia
  21. Musolino Andrea
  22. Parnasso Orazio Detto Marcello
  23. Pisano Paolo
  24. Popolo Carmelo
  25. Portaro Anna
  26. Raffaele Francesco
  27. Rella Maurizio
  28. Russo Francesca
  29. Russo Leonardo Detto Leo
  30. Smeriglio Marco
  31. Zangla Giuseppe Detto Peppe
  32. Zucco Carmelo

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