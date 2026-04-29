La lista “Movimento 5 stelle – Controcorrente” al Consiglio comunale

MESSINA – Sono 32 i candidati al Consiglio comunale nella lista “Movimento 5 stelle – Controcorrente”, la seconda a supporto della candidata sindaca di centrosinistra Antonella Russo. Per i pentastellati si tratta di un nuovo tentativo, dopo il tonfo alle elezioni 2022 in cui non sono riusciti a far eleggere nessun consigliere. Prima volta, invece, per il partito di Ismaele La Vardera. Ecco i nomi dei candidati.
Elezioni Messina 2026, la lista “Movimento 5 stelle – Controcorrente”
- Andreozzi Antonio
- Buffo Tindara Detta Titty
- Cannistrà Cristina
- Costa Santa Detta Santina
- Costantino Santo Detto Santino
- Curreri Claudia Detta Currieri Detta Corrieri Detta Strangi
- Cutè Francesco
- De Leo Silvana
- Destro Grazia
- Egitto Francesco
- Falliti Cosimo
- Galletta Felice
- Giacobbe Gianfranco
- Giorgianni Salvatore
- Giuliano Tiziana
- Gugliandolo Lucia
- Lando Giuseppe Detto Pippo
- Lao Incognito Gianluca Detto Lao
- Leonardo Elisa
- Munaò Mariagrazia
- Musolino Andrea
- Parnasso Orazio Detto Marcello
- Pisano Paolo
- Popolo Carmelo
- Portaro Anna
- Raffaele Francesco
- Rella Maurizio
- Russo Francesca
- Russo Leonardo Detto Leo
- Smeriglio Marco
- Zangla Giuseppe Detto Peppe
- Zucco Carmelo