“Dalla meraviglia alla fatica, la nostra prima prova per la maturità 2026” VIDEO

Due studentesse in rappresentanza dei cinquemila maturandi a Messina e provincia. "Tracce stimolanti e non troppa paura per gli esami"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Simone Milioti

MESSINA – Giorgia Restuccia, V E, ed Eugenia Lisi, della V A del liceo “La Farina” di Messina, hanno appena completato la prima prova dell’esame di maturità 2026.

Ascoltiamo la loro voce in rappresentanza dei 5173 studenti degli istituti superiori di Messina e provincia.

Così Giorgia Restuccia: “Io ho scelto la traccia C1 sul tema della meraviglia. Una traccia interessante perché poneva l’attenzione sul rapporto tra i bambini e la meraviglia e la trasformazione nell’età adulta. L’emozione della notte prima degli esami? Tanta ma sai di essere arrivata a un traguardo importante. L’agitazione c’è ma paradossalmente ho visssuto la vigilia in maniera serena. I professori ci hanno raccomandato di non usare il telefonino e di essere onesti. La versione di latino di domani mette un po’ di paura, mentre sono più serena per gli orali. Il mio futuro? Resterò a Messina e studierò Archeologia”.

Ed Eugenia Lisi: “Io ho scelto la C2 che parlava della fatica. Mi è piaciuta l’idea, dal libro di Mario Calabresi, di affrontare il tema dell’avvento dell’industria, con la macchina che si è sostituita all’uomo. E ci sono oggi genitori che cercano di togliere il più possibile la fatica ai figli. Ho collegato questo concetto all’intelligenza artificiale e alla prima enciclica di Papa Leone XIV: Magnifica Humanitas. La vigilia dell’esame? Un po’ di difficoltà a dormire ma nel complesso sono tranquilla. Gli appelli a non barare? Sarebbe sciocco usare il telefonino per la versione di latino di domani. Una mano ce la si dà sempre, è normale, ma senza essere scorretti. Temo che possa uscire Tacito ma alla fine credo che non uscirà qualcosa di difficile. Per gli orali sono serena, anche se non mancano gli aspetti impegnativi. Il mio futuro dopo la maturità? Studierò Psicologia all’università di Padova. Voglio fare la psicologa forense”.

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