De Luca dopo l'assoluzione: "Pronta interrogazione parlamentare" VIDEO - Tempostretto

"Finalmente dopo 10 anni un Natale senza carte giudiziarie", commenta il parlamentare regionale, pronto a "regolare i conti" con la magistratura messinese

MESSINA – Visibilmente stanco ma contento, Cateno De Luca lascia Palazzo Piacentini accompagnato dal solito “codazzo” degli esponenti del suo movimento politico, anche se nulla hanno a che vedere con le vicende giudiziarie.

La prima reazione alla sentenza della Corte d’appello, che conferma l’assoluzione dall’accusa di evasione fiscale per la vicenda Fenapi, è di soddisfazione per “il primo Natale che non passo tra le carte giudiziarie”, poi l’amaro per la lunga trafila giudiziaria : “Sono esiti che allontanano il cittadino dalla giustizia”, dice commentando la decisione dell’Accusa di insistere nel chiedere la condanna malgrado una assoluzione. E chiude “promettendo” una interrogazione parlamentare sul punto. Nel video, le sue dichiarazioni.