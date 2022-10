De Luca festeggia l'8° deputato all'Ars: "Avremo due gruppi. E a Roma..." VIDEO - Tempostretto

Il leader di Sud chiama Nord anticipa la strategia per Regione e Parlamento nazionale

Intervista di Marco Olivieri

MESSINA – Cateno De Luca festeggia davanti al Tribunale di Messina l’esito del riconteggio dei voti che sbloccherà per il suo movimento l’ottavo deputato all’Ars. “Aspettavamo – dice al nostro direttore Marco Olivieri – che il magistrato delegato, che ringrazio assieme a tutti gli uffici, arrivasse alle conclusioni. L’assegnazione del terzo seggio a Messina è una questione di giustizia nei confronti degli elettori, ma cambia anche la geografia parlamentare perché in questo modo nasceranno due nostri gruppi all’Ars: Sicilia Vera e Sud chiama Nord. Per ogni gruppo servono infatti 4 deputati espressione di almeno due province. Nel rispetto delle regole daremo quindi legittima rappresentanza ai nostri due movimenti”.

“Faremo opposizione anche a Roma”

Nuova strategia a Palermo, con la costituzione di due gruppi parlamentari, e nuova strategia al parlamento nazionale, dove “Sud chiama nord” potrà contare sugli ex assessori Gallo e Musolino, eletti alle recenti Politiche. “Stiamo interloquendo con altre realtà nazionali che hanno una rappresentanza alla camera e al senato – anticipa Cateno De Luca – per non rimanere nell’anonimato del gruppo misto. Si tratta di un lavoro delicato che vedremo di completare nei prossimi giorni con una missione romana che mi vedrà personalmente protagonista. Poi il lancio nazionale, il 3 dicembre a Roma, di “Sud chiama nord” per ufficializzare queste intese, con l’obiettivo delle Amministrative nella primavera del 2023 e delle Elezioni Europee di maggio 2024. A Roma saremo all’opposizione perché abbiamo chiesto il voto in alternativa al centrodestra, così come opposizione faremo all’Ars”.