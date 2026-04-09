Tecnologia e trasporti, Atm Messina lancia gara per la manutenzione dei sistemi intelligenti

Dai sistemi di bigliettazione elettronica alla videosorveglianza di bordo per i prossimi tre anni

MESSINA – L’Azienda Trasporti Messina S.p.A. punta sull’efficienza tecnologica e sulla continuità dei servizi digitali. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli apparati Its (Sistemi di trasporto intelligenti) di bordo e a terra. Un appalto dal valore stimato di 1 milione 101mila 120 euro al netto dell’Iva, che coprirà un arco temporale di 36 mesi.

I sistemi oggetto dell’appalto

La procedura aperta riguarda la manutenzione di tutta l’infrastruttura tecnologica che supporta il trasporto pubblico locale messinese. Tra i sistemi interessati figurano: Avm/Avl (i sistemi per la localizzazione automatica dei veicoli e il monitoraggio della flotta); Bigliettazione elettronica (gli apparati per il pagamento e la validazione dei titoli di viaggio); Informazione all’utenza (i pannelli e i sistemi che comunicano orari e percorsi ai passeggeri); Tvcc e sicurezza (le telecamere di bordo e il monitoraggio delle porte per garantire la sicurezza sui mezzi).

Criteri di aggiudicazione: qualità al primo posto

L’Atm ha scelto di premiare l’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un peso rilevante (70%) alla qualità del servizio e il restante 30% al prezzo. Tra i criteri tecnici che verranno valutati con maggiore attenzione spiccano l’organizzazione per l’esecuzione del servizio, l’impiego di ricambi originali, il possesso di certificazioni e la disponibilità di personale altamente specializzato con esperienza ultraquinquennale.

Un punto chiave per la valutazione sarà anche la disponibilità di officine mobili: il bando prevede punteggi specifici per le ditte che metteranno a disposizione da due a oltre quattro automezzi attrezzati, fondamentali per garantire interventi rapidi e minimizzare i fermi dei mezzi in linea.

Scadenze e modalità di partecipazione

Le imprese interessate avranno tempo fino alle ore 12 dell’11 maggio 2026 per presentare le proprie offerte in modalità esclusivamente elettronica attraverso il portale appalti del Comune di Messina. L’apertura delle buste telematiche è fissata per il 13 maggio 2026 nella sede aziendale.

Il servizio, salvo imprevisti nelle fasi di aggiudicazione, dovrebbe avere inizio il 1° luglio 2026 per concludersi, dopo tre anni di attività, il 30 giugno 2029.