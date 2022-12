Dissesto idrogelogico. Al via i lavori per i torrenti S. Filippo-Annunziata e S. Michele - Tempostretto

VIDEO Lo annuncia l'assessore Francesco Caminiti, che auspica "tempi più brevi per la messa in sicurezza del territorio, sbloccando i tanti progetti messi in campo"

MESSINA – Lotta al dissesto idrogeologico e impegno per i torrenti: si consegnano oggi pomeriggio, 6 dicembre, due appalti. Sottolinea l’assessore competente Francesco Caminiti: “Contro il dissestro idrogeologico abbiamo messo in campo diverse forze. Abbiamo realizzato progetti e ottenuto un finanziamento di otto milioni. Adesso partono i primi due appalti: quello tra il torrente San Filippo e l’Annunziata e i lavori per il torrente San Michele, a partire dalla vasca di calma che si trova all’imbocco. Si parte da qui per mettere in sicurezza tutto il territorio”.

Sottolinea Caminiti: “C’è un impegno costante da parte dell’amministrazione sulla messa in sicurezza. Il mio assessorato sta seguendo progetti per 424 milioni. Il problema è la burocrazia. Dalla progettazione alla realizzazione dovrebbero essere necessari mesi. E non anni. La messa in sicurezza non dovrebbe essere trattata con procedure ordinarie. Noi chiediamo modifiche alle leggi e deroghe alle procedure ambientali. Non può passare un anno e mezzo per un parere. I cittadini non possono aspettare. Noi abbiamo progetti finanziati. Ci sono i fondi. Si potrebbe fare la gara d’appalto ma aspettiamo anni per le autorizzazioni. Soprattutto quelle ambientali”.

Precisa l’assessore: “Un tempo c’era il problema economico. Bisognava reperire i fondi. Oggi, tra le risorse messe a disposizione dal commissario contro il dissesto idrogeologico (Maurizio Croce, n.d.r.), quelle del Pnrr e i fondi ministeriali, non esiste più la carenza di fondi ma ci si confronta con l’attesa di rendere esecutiva la progettazione”.

