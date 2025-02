Dopo Sanremo, Brunori Sas improvvisa un live all’Università della Calabria VIDEO

Il cantautore, a Rende, ha provato a raccontare questa sua esperienza sanremese dove ha conquistato il terzo posto. con la canzone “L’albero delle Noci”

RENDE – “Dario Brunori: qualcuno l’ha scoperto, altri lo hanno riscoperto e qualcun altro ha confermato l’affetto che nutre per me, non tanto per me, ma per quello che da anni propone la mia musica”. Sono le parole di Brunori Sas all’Università della Calabria, dove ha incontrato prima la stampa e poi i suoi fans in un concerto live nell’Anfiteatro di piazza Vermicelli, gremito di studenti, che hanno cantano la sua canzone. Dario Brunori che ha provato a raccontare questa sua esperienza sanremese dove ha conquistato il terzo posto. con la canzone “L’albero delle noci” che ha dato il nome all’album uscito la scorsa settimana.

“Sono molto felice che si siano combinate tutte queste tre cose – ha proseguito Brunori – per un amore, un affetto che è stato molto importante, perché quando si affrontano questi contesti, c’è sempre bisogno di un certo tipo di energia. E penso che non sia stato, solo campanilismo, perché sarebbe stato riduttivo. Al contrario ho visto e sentito un desiderio di un senso di appartenenza sano, un desiderio anche di rivalsa nei confronti della solita narrazione”.