Elisa Sidoti, capitana e studente della Jsl Women: "Qui realtà sorprendente" VIDEO - Tempostretto

Elisa gioca a Brolo nel campionato regionale di Eccellenza femminile e studia infermieristica a Messina

BROLO – La storia di Elisa Sidoti, classe 2002 nata a Palermo, è la dimostrazione di come la realtà Junior Sport Lab sta facendo bene al movimento di calcio femminile. La capitana della Jsl Women è un’atleta e una studentessa, si è trasferita a Brolo dove gioca nel campionato di Eccellenza regionale di calcio a 11, ma è spesso anche a Messina, dove studia all’Università, inscritta ad infermieristica.

Questo è possibile anche grazie alla mentalità Jsl che per aiutare ragazze e ragazzi, con molti tesserati minorenni, mette a disposizione dei propri tesserati un convitto in cui risiedere e fa tutto il possibile per coniugare studio e sport. Il convitto femminile al momento ospita 10 ragazze, per l’anno prossimo l’intenzione è di istituirne anche uno per i ragazzi.

“La mia vita in questo momento è un po’ stressante – confida Elisa – ma se si vogliono raggiungere dei risultati i sacrifici si devono fare. Il mio ruolo è difensore centrale e mi hanno eletta capitano della squadra, quest’anno credo che, e anche per i prossimi che spero verrano, uno degli obiettivi principali è la crescita. È importante la maturazione di squadra e delle singole a cominciare da me stessa”.

Sidoti, Jsl Women: “Una realtà che mi ha sorpreso”

“La Junior Sport Lab – prosegue Elisa Sidoti – mi ha dato questa opportunità di giocare che ho subito colto. Non è roba da poco, mi hanno sorpreso tanto. È l’unica società a livello siciliano che ti propone e ti dà l’opportunità che tantissime altre realtà non ti danno.

Il convitto per cominciare già è tanto, siamo ragazze che facciamo un campionato di Eccellenza e abbiamo l’opportunità di alloggiare qui a Brolo. A livello di staff e dirigenza mi trovo molto bene, le persone qui – conclude Sidoti – sono una più splendida dell’altra”.

La Jsl Women in Eccellenza regionale

Il laboratorio calcistico giovanile diretto tecnicamente da Marco Palmeri, che è anche allenatore della squadra in cui gioca Elisa, guarda allo stesso modo sia al settore maschile che a quello femminile. Nel corso degli anni sta facendo crescere calciatrici giovani, molte infatti sono in età in cui studiano e altre sono minorenni, da qui nasce l’idea del convitto.

La Jsl si sta impegnando molto in questo settore e spera infatti di raccogliere i frutti in futuro magari facendo il salto di qualità in un campionato nazionale. Dopo l’Eccellenza regionale la promozione porterebbe in Serie C nazionale, l’obiettivo a lungo termine è quello.

Per questa stagione la realtà calcistica Junior Sport Lab Women si confronterà con altre cinque società della Sicilia quelle inserite nel proprio girone. Senza avere la possibilità, sfide di Coppa escluse, di confrontarsi con le altre sei che compongono un secondo girone siciliano. Una scelta che il direttore tecnico Palmeri non preferisce, ritenendo un girone unico con più partita e con tutte le avversarie da sfidare più propedeutico alla crescita del settore femminile Jsl.

Articoli correlati