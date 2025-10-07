 Ex Silos Granai e Casa del Portuale. Oggi niente demolizioni, ci sono senzatetto VIDEO e FOTO

Marco Ipsale

martedì 07 Ottobre 2025 - 14:03

L'avvio slitta di pochi giorni, bisogna trovare una sistemazione per chi è stato trovato nell'area

Foto e video di Silvia De Domenico

Sono state rinviate le operazioni di demolizione dell’ex Casa del Portuale e degli ex Silos Granai che, secondo i programmi, dovevano iniziare oggi.

L’avvio è slittato di qualche giorno a causa della presenza di senzatetto all’interno delle strutture da abbattere. Nonostante l’area fosse stata liberata in precedenza, le persone senza fissa dimora sono tornate nelle strutture fatiscenti che sorgono a ridosso del Parcheggio Cavallotti.

Intervento dei Servizi Sociali prima delle ruspe

Prima di poter avviare la messa in sicurezza e lo smantellamento della cabina elettrica Enel (primo passo della demolizione della Casa del Portuale), è necessario procedere a una nuova opera di allontanamento e, soprattutto, cercare una sistemazione per chi occupa le strutture.

Per questo motivo, l’avvio delle ruspe è posticipato di un paio di giorni, il tempo tecnico necessario per l’intervento dei Servizi Sociali del Comune, che dovranno prendere in carico le persone individuate e offrire loro un’alternativa abitativa.

