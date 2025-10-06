 Casa del Portuale e Silos Granai, demolizioni dal 7 ottobre

Casa del Portuale e Silos Granai, demolizioni dal 7 ottobre

Marco Ipsale

Casa del Portuale e Silos Granai, demolizioni dal 7 ottobre

lunedì 06 Ottobre 2025 - 07:00

Nella seconda fase dei lavori, il parcheggio Cavallotti dovrà essere chiuso per venti notti

MESSINA – Inizieranno martedì 7 ottobre le operazioni per la demolizione dell’ex Casa del Portuale. I primi interventi riguarderanno la messa in sicurezza e lo smantellamento della cabina elettrica dell’Enel, per poi procedere con il corpo centrale.

Ma le operazioni più importanti, in una seconda fase, riguarderanno la demolizione degli ex Silos Granai, struttura molto più grande a ridosso del parcheggio Cavallotti che, per questo, dovrà essere chiuso per venti notti.

Un disagio limitato, visto che il parcheggio resterà aperto di giorno, quando si registra il maggior afflusso. Per gli abbonati delle ore notturne, in quel periodo, sarà riservato un posto al parcheggio “La Farina”.

Il futuro dell’area: terrazza panoramica

Le demolizioni dell’ex mercato ittico e degli ex magazzini generali si erano concluse a dicembre 2023. Abbiamo dovuto attendere quasi due anni per l’avvio dei lavori di demolizione delle altre due strutture rimaste in piedi.

Al termine tutta l’area sarà libera. Il Comune ha recentemente modificato la destinazione d’uso prevista: non più un polo per l’innovazione tecnologica (Innovation Hub), ma la realizzazione di una terrazza panoramica affacciata sullo Stretto.

L’intervento mira a creare una “cerniera” urbanistica tra l’area portuale e il Viale San Martino. Un futuro concorso di progettazione definirà non solo lo spazio sopraelevato con la vista, ma anche la connessione tra Piazza Cairoli e il mare, magari con la vecchia idea, mai applicata, della rambla.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Dallo Stretto al “cuore dell’India”: storie e volti nelle foto del messinese Andrea Russo
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Villaggio Cep, la scuola Catalfamo come presidio sociale VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED