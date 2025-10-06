Casa del Portuale e Silos Granai, demolizioni dal 7 ottobre

Nella seconda fase dei lavori, il parcheggio Cavallotti dovrà essere chiuso per venti notti

MESSINA – Inizieranno martedì 7 ottobre le operazioni per la demolizione dell’ex Casa del Portuale. I primi interventi riguarderanno la messa in sicurezza e lo smantellamento della cabina elettrica dell’Enel, per poi procedere con il corpo centrale.

Ma le operazioni più importanti, in una seconda fase, riguarderanno la demolizione degli ex Silos Granai, struttura molto più grande a ridosso del parcheggio Cavallotti che, per questo, dovrà essere chiuso per venti notti.

Un disagio limitato, visto che il parcheggio resterà aperto di giorno, quando si registra il maggior afflusso. Per gli abbonati delle ore notturne, in quel periodo, sarà riservato un posto al parcheggio “La Farina”.

Il futuro dell’area: terrazza panoramica

Le demolizioni dell’ex mercato ittico e degli ex magazzini generali si erano concluse a dicembre 2023. Abbiamo dovuto attendere quasi due anni per l’avvio dei lavori di demolizione delle altre due strutture rimaste in piedi.

Al termine tutta l’area sarà libera. Il Comune ha recentemente modificato la destinazione d’uso prevista: non più un polo per l’innovazione tecnologica (Innovation Hub), ma la realizzazione di una terrazza panoramica affacciata sullo Stretto.

L’intervento mira a creare una “cerniera” urbanistica tra l’area portuale e il Viale San Martino. Un futuro concorso di progettazione definirà non solo lo spazio sopraelevato con la vista, ma anche la connessione tra Piazza Cairoli e il mare, magari con la vecchia idea, mai applicata, della rambla.