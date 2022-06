Fede e tradizione, il Rosario in dialetto per San Giovanni patrono di Castanea VIDEO - Tempostretto

Nella chiesa patronale del villaggio collinare, viene ancora recitata la novena con le parole tramandate dagli antenati castanoti

MESSINA. Una comunità legata alla fede e alle tradizioni, unità ancora di più durante il periodo della novena di San Giovanni, patrono del villaggio di Castanea. Per dieci giorni, alle 14 viene recitato il Santo Rosario con le parole che sono state tramandate dagli antenati castanoti: “Scausu, nudu e pellegrino caminava cu su patri, e so patri Zaccaria, suddu e mutu e non ‘nfincia, era vecchio di tant’anni, fammi sta grazia San Ciuvanni”. I banchi pieni di fedeli nonostante l’orario e il caldo, una ritualità che va oltre la fede, momenti che significano identità popolare e conservazione delle tradizioni.

Venerdì 24 giugno i festeggiamenti si concluderanno con la solenne processione del venerato simulacro ligneo di San Giovanni, con partenza alle 18:30.