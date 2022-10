Festival degli Aquiloni. Se non c'è vento che si fa? "Ci divertiamo, ecco come" VIDEO - Tempostretto

La via Fortino tornerà pedonale per 3 giorni. Aperti anche il museo Macho e il parco Horcynus Orca

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tanti gli eventi collaterali previsti dalla Pro Loco Capo Peloro per le giornate del 21-22 e 23 ottobre (qui il programma). Il Festival degli Aquiloni, giunto alla quarta edizione, non è solo “emozioni a naso in sù”. Soprattutto quando il vento non c’è, e anche a Torre Faro può capitare. Ecco che l’organizzazione ha pensato a laboratori, spazi per i giochi, l’arte e la cultura nel raggio di pochi metri.

Via Fortino pedonale per le giornate del 21-22-23 ottobre

La via Fortino tornerà pedonale per tutta la durata del festival. E lungo la strada ci saranno estemporanee d’arte e installazioni a sorpresa, ma anche laboratori dedicati ai bambini: dalla classica creazione e decorazione degli aquiloni alla realizzazione di girandole con materiali di riciclo.

Le scuole coinvolte nei laboratori creativi

Per queste attività la Pro Loco ha coinvolto, infatti, alcuni istituti cittadini. Il comprensivo Evemero di Ganzirri si occuperà del “Giardino di Eolo”, nelle aiuole ripulite fra il Pilone e l’Horcynus Orca. L’I.T.T.L. Caio Duilio avrà uno spazio nella terrazza panoramica del parco Horcynus in cui gli studenti riceveranno il pubblico per spiegare i venti, le correnti e i nodi marinari. Sarà a disposizione della cittadinanza che parteciperà anche un planetario della scuola e delle cartografie.

Museo Macho aperto dalle 11 alle 18.30

Ma anche l’arte e la cultura avranno spazio al Museo Macho, aperto dalle 11 alle 18.30 per l’occasione. All’interno sarà fruibile una mostra allestita appositamente per il festival e le sale interattive in cui, anche i più piccoli, potranno immergersi nel mare sugli schermi in mezzo ai pesci abissali e di superficie.

“Restituire il territorio di Capo Peloro alla città”

“Se non c’è vento ci sono tante altre cose che possiamo fare per divertirci”, come raccontano il presidente Nello Cutugno e la vice presidente Barbara Buceti. “Abbiamo previsto tutte queste attività per dare un’alternativa anche a chi dopo il volo degli aquiloni in spiaggia desidera vivere il nostro territorio sotto altri aspetti”. Perché è anche e soprattutto questo l’obiettivo della Pro Loco Capo Peloro: restituire il territorio alla collettività, se possibile meglio di come è stato trovato.