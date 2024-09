Festival del Cinema di Venezia, la messinese Lilly Rizzari nel team dei make-up artist VIDEO

Ha truccato vip e sfilato sul red carpet: "Vorrei lavorare per portare Messina fuori dai nostri confini"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha incontrato vip, truccato attrici e attori e pure sfilato sul red carpet. La messinese Lilly Rizzari è volata al Festival del Cinema di Venezia come make-up artist. Dopo un’intensa settimana di lavoro e frenesia è tornata a Messina e racconta così l’esperienza vissuta. “In quei giorni a Venezia si respira cinema, la città si trasforma ed è tutto così magico”, dice Lilly. “Oltre all’emozione di incontrare George Clooney, Brad Pitt e tanti altri il Festival è stata anche l’occasione per crescere professionalmente e creare contatti per future collaborazioni”, aggiunge.

“Sogno di partecipare alla prossima edizione di Sanremo”

La giovane truccatrice è grata per l’esperienza vissuta, in cui ha potuto portare un po’ di Messina fuori dai nostri confini. E sogna già di poter partecipare anche alla prossima edizione di Sanremo. “La nostra città è stupenda, siamo noi giovani a dover fare di più“, conclude. A volerla nel team di truccatori “Donatella Beauty Style” la manager Donatella Carchidi e la responsabile Egle D’Antone.