Fondo Saccà, prende forma il nuovo condominio ecologico VIDEO

Dalla baraccopoli a 44 case costruite con tecnologie innovative: come sta cambiando volto Maregrosso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Prende forma il nuovo condominio ecologico di Fondo Saccà. L’ex baraccopoli non c’è più dal 2021 e al suo posto sorgeranno 44 nuove case. In questa grande area di Maregrosso, di circa 5.000 metri quadri, abitavano 67 famiglie. Dopo lo sgombero e l’eliminazione delle baracche ci sono voluti 3 anni per bonificare il terreno, inquinato da amianto e idrocarburi. Ora quell’area simbolo di degrado sta rinascendo.

44 nuove case costruite con tecnologie innovative

Il metodo di costruzione è lo stesso utilizzato a Fondo Basile. Nell’ex baraccopoli di Giostra, infatti, la Struttura commissariale al risanamento ha già avviato lo scorso anno la costruzione di 60 nuovi alloggi. Da qualche mese sono iniziati i lavori anche a Fondo Saccà. Qui sorgeranno 44 nuove case, di cui 32 realizzate dall’ufficio del sub commissario Trovato e le restanti dal Comune di Messina.

Nuove palazzine con pannelli Xlam

Le nuove palazzine, realizzate insieme a Invitalia, stanno prendendo forma grazie a tecnologie innovative e nel rispetto della sostenibilità ambientale. Lo scheletro dei nuovi immobili è costruito con pannelli Xlam, un materiale sicuro dal punto di vista sismico e del risparmio energetico.

Vedi qui la galleria fotografica