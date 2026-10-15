 Fondo Saccà, prende forma il nuovo condominio ecologico VIDEO

Fondo Saccà, prende forma il nuovo condominio ecologico VIDEO

Silvia De Domenico

Fondo Saccà, prende forma il nuovo condominio ecologico VIDEO

giovedì 15 Ottobre 2026 - 13:30

Dalla baraccopoli a 44 case costruite con tecnologie innovative: come sta cambiando volto Maregrosso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Prende forma il nuovo condominio ecologico di Fondo Saccà. L’ex baraccopoli non c’è più dal 2021 e al suo posto sorgeranno 44 nuove case. In questa grande area di Maregrosso, di circa 5.000 metri quadri, abitavano 67 famiglie. Dopo lo sgombero e l’eliminazione delle baracche ci sono voluti 3 anni per bonificare il terreno, inquinato da amianto e idrocarburi. Ora quell’area simbolo di degrado sta rinascendo.

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44 nuove case costruite con tecnologie innovative

Il metodo di costruzione è lo stesso utilizzato a Fondo Basile. Nell’ex baraccopoli di Giostra, infatti, la Struttura commissariale al risanamento ha già avviato lo scorso anno la costruzione di 60 nuovi alloggi. Da qualche mese sono iniziati i lavori anche a Fondo Saccà. Qui sorgeranno 44 nuove case, di cui 32 realizzate dall’ufficio del sub commissario Trovato e le restanti dal Comune di Messina.

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Nuove palazzine con pannelli Xlam

Le nuove palazzine, realizzate insieme a Invitalia, stanno prendendo forma grazie a tecnologie innovative e nel rispetto della sostenibilità ambientale. Lo scheletro dei nuovi immobili è costruito con pannelli Xlam, un materiale sicuro dal punto di vista sismico e del risparmio energetico.

Vedi qui la galleria fotografica

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