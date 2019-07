Force Blue, lo yacht di Briatore a Tropea [foto e video] - Tempostretto

Tropea, ancorato di fronte la scogliera meridionale lo yacht Force Blue.

Tropea 21 lug. – Il super yacht “Force Blue” è ancorato nelle acque di tropea di fronte la scogliera meridionale. La barca è il 78′ yacht più grande del mondo ed è di proprietà di Flavio Briatore. Attorno ad essa centinaia di curiosi a fare foto o semplicemente ad osservare la maestosità dell’imbarcazione. Certo con la speranza che da essa possa sbucare un qualche vip.

Per questo yacht l’imprenditore è stato condannato nel febbraio 2018 a 18 mesi di reclusione per reati fiscali. Poi a settembre dello stesso anno gli è stata combinata un’accusa per corruzione. La barca era stata sequestrata nel 2010 mentre si trovava a largo di La Spezia quando a bordo c’erano il figlio e l”‘ex moglie Elisabetta Gregoraci. Adesso lo yacht viene noleggiato a circa 35m€ alla settimana.