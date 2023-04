Franza: "Il ponte e i traghetti insieme per potenziare la Sicilia" VIDEO - Tempostretto

Intervista con l'amministratore delegato di Caronte & Tourist, in occasione dell'iniziativa "Ponte e Libertà". E su monopolio, Mega e mercato risponde...

MESSINA – L’ingegnere Vincenzo Franza va a Piazza Cairoli e si fa fotografare con Nino Germanà all’inaugurazione del comitato “Ponte e Libertà”. Anche questa è una notizia. L’amministratore delegato di Caronte & Tourist risponde alle domande di Tempostretto e tiene a precisare: “Il progetto del ponte non è incompatibile con i traghetti e rientra in una strategia futura di potenziamento dei trasporti. Anche mio padre era favorevole. Come traghettatori e imprenditori siciliani, pensiamo che con la grande opera avremo benefici per tutto il nostro territorio”.

E aggiunge: “Storicamente, dove si crea un’infrastruttura stabile i traghetti continuano a lavorare e s’incrementano i traffici. Il ponte, però, è principalmente ferroviario. Con i traghetti si farà sempre prima. La grande opera ci consente di collegarci con l’Europa e l’Africa, con ottimi benefici sul piano economico”. L’imprenditore, rispondendo alle domande di Tempostretto, s’esprime anche su monopolio, posizioni del presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Mario Mega e regole del mercato.

