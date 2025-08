Frecce Tricolori al Policlinico di Messina, “il nostro lavoro è trasmettere emozioni” VIDEO

Piloti delle Frecce Tricolori e militari dell'Aeronautica hanno portato doni ai bimbi ricoverati

MESSINA – Una mattinata speciale per i bimbi ricoverati nei reparti reparti pediatrici dell’AOU G. Martino di Messina. Al Policlinico infatti sono arrivati i piloti delle Frecce Tricolori a portare loro doni e sorrisi, scambiare qualche parola o rispondere a delle curiosità. I militari dell’Aeronautica si trovano in riva allo Stretto in vista dell’Air Show in programma domenica 3 agosto, ad accompagnarli, in rappresentanza della direzione aziendale, c’era il direttore amministrativo dottoressa Elvira Amata.

“Una dimostrazione – ha detto la direttrice amministrativa Elvira Amata – dell’attenzione che istituzioni e associazioni hanno nei confronti della nostra azienda e in particolare nei confronti del polo pediatrico. Un’attestazione, al tempo stesso, del ruolo centrale che il policlinico riveste nella gestione e assistenza alla salute dei bambini. Un ringraziamento all’aeronautica militare e in particolare al Generale Francesco Vestito, al Colonnello Stefano Spreafico e al Colonnello Stefano Pietropaolo per la sensibilità dimostrata”.

La visita è partita dal padiglione NI, per poi recarsi negli altri reparti del dipartimento diretto dal professore Carmelo Romeo, erano presenti anche i principali primari dei reparti pediatrici la professoressa Gitto, professore Lombardo, il professore Cucinotta e il professore Chimenz. Per l’Aeronautica Militare c’erano Stefano Pietropaoli, capo ufficio relazioni esterne dello stato maggiore, Stefano Spreafico, comandante 41º stormo di Sigonella, Nicolò Nicolosi, comandante dell’82° centro SAR e ovviamente i piloti delle Frecce Tricolori.

“Volare qui uno spettacolo nello spettacolo”

Così il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori: “Ho il privilegio di essere il comandante di questo reparto delle Frecce Tricolori e sono il più esperto del gruppo perché sono in questo reparto da dieci anni e da circa un anno ne ho assunto il comando. Sono il rappresentante di tutti gli uomini del reparto che fanno si che la magia del nostro volo in questo weekend sia qui”.

Avete già effettuato delle prove, com’è sorvolare lo Stretto e cosa aspettarci domani?

“Qui ci sarà lo spettacolo nello spettacolo in un paesaggio e ambiente meraviglioso. Pomeriggio le frecce faranno le prove intorno alle 18:10 e domani allo stesso orario ci sarà l’esibizione”.

In questo momento siamo al Policlinico e state incontrando i bambini.

“Per noi è un’esperienza incredibile e meravigliosa il nostro lavoro è portare l’emozione del volo acrobatico, assorbire le stesse emozioni da questi piccoli pazienti è qualcosa che ci gratifica. È un piacere e privilegio essere qui”.

Articoli correlati