Scuola e clima, anche gli studenti di Messina in piazza: “Non fermerete il vento” VIDEO

I liceali chiedono l'educazione sessuale e affettiva, gli universitari borse di studio e studentati accessibili

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non fermerete il vento”. E’ lo slogan della manifestazione studentesca a Messina. Liceali e universitari hanno partecipato alla manifestazione nazionale Fridays for Future. I temi della protesta sono ancora una volta la scuola e il clima. Ma anche il trasporto pubblico, l’educazione alle pace, la guerra in Palestina, l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

“Vogliamo subito l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole”

A spiegare le rivendicazioni degli studenti di Messina è la responsabile di Rete degli studenti medi, Caterina La Rocca. “Vogliamo l’educazione sessuale e affettiva nelle scuola, la vogliamo subito e obbligatoria”, ha urlato al megafono la studentessa.

“Studentati universitari accessibili a tutti”

Fra i temi sollevati dagli studenti universitari ci sono le borse di studio fantasma e gli studentati. A spiegare le loro rivendicazioni è il referente di Udu, Emanuele Carlo. “I posti letto dovrebbero essere pubblici e accessibili a tutti”, ha ribadito lo studente.

