 Scuola e clima, anche gli studenti di Messina in piazza: "Non fermerete il vento" VIDEO

Scuola e clima, anche gli studenti di Messina in piazza: “Non fermerete il vento” VIDEO

Silvia De Domenico

Scuola e clima, anche gli studenti di Messina in piazza: “Non fermerete il vento” VIDEO

venerdì 14 Novembre 2025 - 12:00

I liceali chiedono l'educazione sessuale e affettiva, gli universitari borse di studio e studentati accessibili

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non fermerete il vento”. E’ lo slogan della manifestazione studentesca a Messina. Liceali e universitari hanno partecipato alla manifestazione nazionale Fridays for Future. I temi della protesta sono ancora una volta la scuola e il clima. Ma anche il trasporto pubblico, l’educazione alle pace, la guerra in Palestina, l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

manifestazione studenti messina

“Vogliamo subito l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole”

A spiegare le rivendicazioni degli studenti di Messina è la responsabile di Rete degli studenti medi, Caterina La Rocca. “Vogliamo l’educazione sessuale e affettiva nelle scuola, la vogliamo subito e obbligatoria”, ha urlato al megafono la studentessa.

manifestazione studenti messina

“Studentati universitari accessibili a tutti”

Fra i temi sollevati dagli studenti universitari ci sono le borse di studio fantasma e gli studentati. A spiegare le loro rivendicazioni è il referente di Udu, Emanuele Carlo. “I posti letto dovrebbero essere pubblici e accessibili a tutti”, ha ribadito lo studente.

Vedi qui la galleria fotografica

manifestazione studenti messina
manifestazione studenti messina
manifestazione studenti messina
manifestazione studenti messina
manifestazione studenti messina

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Caso Papardo, Fdl chiede gli ispettori dopo intercettazione choc. Cuffaro non risponde
Bandi “Impresa.NET” e “MadeInME”: pubblicata la graduatoria provvisoria in ordine di ricezione
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED