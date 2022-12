Galleria Telegrafo. Minaldi: "Servono almeno due settimane di lavori" VIDEO - Tempostretto

Il direttore generale del Cas spiega che per riaprire la galleria saranno necessari interventi e quindi passerà del tempo

MESSINA – “Per la Galleria Telegrafo servono almeno due settimane di lavori”. Le dichiarazioni del direttore generale di Autostrade siciliane, Salvatore Minaldi, confermano i timori: la data del 31 dicembre, per la riapertura s’allontana, e serviranno più tempo. Aggiunge l’ingegnere: “Mettiamo in conto che un incidente può accadere. Abbiamo attivato una serie di misure di sicurezza proprio perché sappiamo che gli incendi possono avvenire. Misure approvate dal ministero, Commissione permanente per gallerie (Ansfisa), Le operazioni per lo spegnimento sono state immediate, con le squadre, e a seguire forze dell’ordine e vigili del fuoco”.

Spiega il presidente del Cas: “Stiamo completando tutte le operazioni di carotaggio per determinare il declassamento del calcestruzzo. Ma io ritengo che l’intervento richiederà almeno due settimane per agire nella zona dove ci sono state le più alte temperature”.

