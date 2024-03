Galleria Vittorio Emanuele, arriva la nuova pavimentazione VIDEO

Verranno sostituite le tessere del mosaico ammalorate e gli oblò

MESSINA – Proseguono i lavori di riqualificazione della Galleria Vittorio Emanuele. La pavimentazione verrà sistemata del tutto, dentro e fuori. Le tessere ammalorate del mosaico saranno sostituite, così come gli oblò. Si sta procedendo con la pulitura con prodotti specifici dell’intera pavimentazione, dopodiché entreranno nel vivo i lavori. I lucernari ammalorati verranno rimossi e rimpiazzati con altri nuovi. L’ultima fase sarà dedicata alla stuccatura delle fughe del mosaico e una nuova pulitura. La pavimentazione non verrà sostituita tutta ma solo nelle parti in cui le tessere sono mancanti o danneggiate.

Questo intervento è successivo e in continuità con la prima tranche di lavori iniziata nel 2021.

Oltre alla nuova pavimentazione verranno posizionati dei pannelli divisori fra il percorso centrale e le aree date in concessione ai locali. Questi pannelli potranno avere funzione espositiva ed essere dedicati a mostre artistiche o fotografiche. I lavori dovrebbero avere una durata di 60 giorni. Entro maggio, quindi, la galleria sarà completamente restaurata e potrà tornare ad essere un luogo d’attrazione turistica.