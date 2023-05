Ganzirri, il mare a Contrada Salina e il diritto dei cittadini a essere informati VIDEO - Tempostretto

Il nostro servizio sui "valori molto al di sopra dei limiti consentiti". Comune e Amam: "Siamo intervenuti". Ma avremmo voluto saperne di più

montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Il nostro servizio in esclusiva sul mare a Contrada Salina, a Ganzirri. Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto segnalazioni di una possibile dispersione di sostanze inquinanti in profondità. Ed è stato evidenziato che si trattava di un fenomeno ricorrente ogni mattina. Allora Tempostretto ha incaricato un sub, Gianmichele Iaria, d’effettuare un prelievo di un campione di acque reflue. Dopo l’immersione, si è proceduto all’analisi da parte di un laboratorio. Il risultato? Uno “scarico abusivo e con valori molto al di sopra dei limiti consentiti”, ha evidenziato un esperto in campo scientifico. “Non si tratta di uno scarico abusivo ma di una falla e stiamo intervenendo”, ha risposto la presidente dell’Amam Loredana Bonasera.

Avremmo voluto conoscere la natura dell’intervento

Di recente, il Comune ci ha fatto sapere che è stato predisposto un intervento per “risolvere il problema. Si è approvata la spesa di €. 4.140,00 per la riparazione e una ditta, il 23 marzo, ha eseguito il lavoro”. Di più non sappiamo, nonostante le nostre continue richieste alle istituzioni.

Tuttavia, riteniamo che sia un diritto dei cittadini quello d’essere informati e un dovere, da parte di chi ha incarichi di responsabilità, quello di mettere i giornalisti in condizione d’informare l’opinione pubblica. Peccato che in questo caso ciò non sia avvenuto. Avremmo voluto conoscere la natura dell’intervento, leggendo una relazione sul tipo d’azione svolta.

In questo periodo, inoltre, il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, ha annunciato l’avvio dei lavori per il depuratore di Tono, che investe sempre quella zona: “Così avremo finalmente lo sdoppiamento delle linee, acque bianche e acque nere, e tutto sarà convogliato, con il collettamento, al depuratore nuovo e non più a Contrada Salina bassa, a Ganzirri. Toglieremo lo scarico e collegheremo tutto al depuratore”.

Articoli correlati