Ganzirri, “l’Amam ha messo una toppa ma la perdita d’acqua rimane”

Il nuovo presidente dell'Amam, Paolo Alibrandi, farebbe bene a disporre una verifica dei lavori effettuati

Segnalazione WhatsApp: “Perdita d’acqua in via Valentina D’Arrigo, ex via Trento a Ganzirri, riparata solo con una toppa d’asfalto…soldi sprecati”.

La perdita d’acqua di cui parla il lettore era stato oggetto di una segnalazione pubblicata il 18 ottobre scorso. L’Amam, da noi sollecitata, è intervenuta ma, da quanto si può osservare nel video, la riparazione effettuata non sembra essere stata risolutiva. L’acqua, infatti, continua a fuoriuscire dalla copertura in asfalto che è stata collocata. Invitiamo, pertanto, il nuovo presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, a disporre una verifica dei lavori effettuati.