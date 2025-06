Ganzirri, pulizia intorno al lago grande. Si aprono scorci in mezzo alle piante VIDEO

In alcuni tratti lo specchio d'acqua non si vedeva più. "Presto nuovi interventi sui fondali"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – In alcuni tratti di Ganzirri il lago non si vedeva più. Si è concluso l’intervento di pulizia straordinaria portato avanti dalla Città metropolitana nel rispetto della flora e della fauna presenti. Sono state potate alcune piante e in collaborazione con Messina Servizi sono stati rimossi i rifiuti.

“Salvaguardare la riserva ma anche godere della vista del lago”

“In alcuni punti il lago non si vede ancora ma stiamo avviando un ragionamento con l’Università e con esperti del settore per capire cosa ancora può essere fatto sempre tutelando l’ecosistema esistente”, spiega il direttore generale della Città metropolitana di Messina, Pippo Campagna. “E’ un progetto in cui bisogna salvaguardare la riserva naturale ma dare anche la possibilità a cittadini e turisti di godere della sue bellezza”.

Nuovi interventi di pulizia dei fondali

E il direttore Campagna annuncia nuovi interventi di pulizia dei fondali. “Non possiamo permettere che il colore dell’acqua cambi per una pulizia insufficiente dei fondali”, aggiunge. Nel lungolago, poi, ci sono dei tratti in cui manca la pavimentazione. “Qui si lavorerà insieme al Comune di Messina per realizzare un nuovo progetto di riqualificazione per poter fruire ancora di più del lago e valorizzarne la bellezza”, conclude Campagna.

