Giardino Corallo, ecco il nuovo palcoscenico coperto VIDEO

Sarà inaugurato venerdì 30 maggio con uno spettacolo gratuito

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori erano stati annunciati a gennaio. Dopo 4 mesi il Giardino Corallo si è trasformato in un teatro a cielo aperto. Il nuovo palcoscenico coperto è pronto ad ospitare spettacoli per tutta la stagione estiva. Verrà inaugurato venerdì 30 maggio con uno show gratuito condotto da Salvo La Rosa a partire dalle ore 21. Per garantirsi l’ingresso basterà entrare sul sito www.giardinocorallo.it, registrarsi e acquistare un biglietto al costo di 0€. Lo spazio rinnovato può ospitare fino a 1.200 persone fra platea e tribuna.

Progetto realizzato grazie alla sinergia fra istituzioni

Il nuovo palcoscenico è stato realizzato grazie ad un finanziamento regionale. Un progetto proposto dall’associazione Development, che da tre anni gestisce la struttura, e sposato dall’assessora regionale Elvira Amata. L’assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo ha fortemente sostenuto l’idea di attrezzare l’area all’aperto con una struttura più adeguata alle moderne esigenze di spettacolo. Il nuovo palco dalle dimensioni di 12 metri x 10 è interamente coperto e dotato di una struttura motorizzata che consente l’applicazione di elementi scenotecnici di alto profilo come richiesto dalle produzioni più esigenti (impianti sonori sospesi, ledwall).

Lo spazio, dato in concessione all’associazione messinese Development, è di proprietà del Comune di Messina ed è grazie alla sinergia tra istituzioni, compreso il Teatro Vittorio Emanuele, se questo progetto ha visto la luce.