Gioia Tauro. Sequestrati due droni ad uso bellico provenienti dalla Cina e diretti in Libia VIDEO

GIOIA TAURO – 6 container provenienti dalla Cina e destinati in Libia e due droni ad uso bellico, sono stati individuati ed intercettati nello scalo portuale di Gioia Tauro .

I container avrebbero dovuto trasportare componenti per l’assemblaggio di generatori eolici di energia elettrica. Dopo aver effettuato la scansione radiogena con apparecchiatura in uso alla locale Agenzia delle Dogane e Monopoli, sono stati eseguiti i successivi approfondimenti da parte degli investigatori del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, consentendo di accertare che, pur avendo fattezze costruttive similari a parti componenti di turbine eoliche (Wind Power Equipment Accessories), i beni trasportati presentavano elementi e particolari costruttivi tali da far ritenere che potessero essere fusoliere ed ali di apparecchi idonei al volo quali, appunto, droni ad uso bellico.

I componenti erano celati tra alcuni carichi di copertura in materiale composito replicanti pale eoliche, con lo scopo di dissimulare i controlli .

I velivoli a guida autonoma (UAV) assemblati hanno una stazza pari a oltre 3 tonnellate per una lunghezza di oltre 10 metri ed una apertura alare di circa 20 metri.

Alla luce dei fatti constatati è stato disposto il sequestro in relazione all’ipotesi di traffico internazionale di armi verso un Paese, quale la Libia, soggetto ad embargo sulla base delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e regolamenti nazionali e comunitari.