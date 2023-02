Giornata del pensiero, "il quartiere che vorrei". Scout del Messina 14 alla Sanderson VIDEO - Tempostretto

Focus anche su Villetta Fiore Rosso di Zafferia, incrocio di Larderia, torrente Larderia e parcheggio della metroferrovia

La “Giornata Mondiale del Pensiero” si celebra il 22 febbraio di ogni anno. È il giorno della ricorrenza della nascita del fondatore del movimento scout mondiale e coincide anche con la data di nascita di sua moglie Olave. Nei giorni vicini a questa data gli scout di più di 100 paesi del mondo si fermano a riflettere sulla stessa tematica. Quest’anno è “Il nostro Mondo, il nostro Futuro di Pace“.

Stiamo vivendo un periodo di sofferenza e preoccupazioni, prima per il Covid-19 e poi per la guerra Russia/Ucraina. Il Papa invita tutti i credenti a non smettere di pregare per la pace. Gli scout accolgono l’invito del Papa e credono che anche in un modo alternativo e non convenzionale si può dare un contributo per la pace a cominciare dalle nostre comunità.

Il gruppo scout Agesci ME 14 di Tremestieri composto da circa 80 bambini/ragazzi/giovani e una ventina di capi adulti celebra giocando la Giornata del pensiero. Rispettando uno dei motti “tutto col gioco ma niente per gioco”, sono state individuate cinque zone demaniali di Tremestieri “che riteniamo siano state trascurate dalla Pubblica Amministrazione o quantomeno, se ci sono stati interventi, questi non sono stati efficaci e non le hanno migliorate granché”.

Cinque zone

Le 5 zone sono: Villetta “Fiore Rosso” limitrofa al torrente Zafferia; incrocio salita Larderia, dove insiste un semaforo solo per automobilisti quindi senza passaggio pedonale e privo delle strisce a terra di attraversamento; Torrente Larderia; parcheggio metroferrovia; area ex azienda agrumaria “Sanderson” , che in attività dava lavoro a più di un centinaio di persone provenienti dai villaggi limitrofi.

In queste 5 zone si sono soffermate, alternandosi, le 5 squadre scout, miste per genere ed età, per osservare, riflettere e individuare le carenze di quei singoli posti e dando il loro contributo riflettendo su come possano essere migliorate e in conseguenza migliorare la qualità della vita degli abitanti.

La Sanderson

Una riflessione particolare è stata riservata alla “Sanderson”, area di 100mila metri quadri. Da più di 30 anni è in uno stato di totale abbandono, diventando terra di nessuno. “Negli anni questa area ha subito trafugamenti, atti vandalici, sversamenti di sostanze tossiche nascoste in dei bidoni e interrate da gente senza scrupoli e speculatori, incendi. Il danno all’ambiente è sotto gli occhi di tutti. Non è necessario essere tecnici del settore per comprendere che la Fabbrica, oggi, è una bomba ecologica. Sarà un caso ma è un dato di fatto che molti degli abitanti della zona si sono ammalati di “leucemia” e più di qualcuno è già morto, affetto da questa terribile malattia.

Nella consapevolezza che urge una bonifica dell’area, proprio questo luogo è stata la meta della nostra marcia silenziosa, che ha concluso la nostra Giornata del pensiero e in cui abbiamo affisso, come gesto simbolico, gli slogan e i “progetti” che i nostri ragazzi hanno avuto modo di realizzare per immaginare come vorrebbero il loro quartiere ideale nella speranza che gli adulti, i quali hanno il potere di cambiare il quartiere ed il mondo più in generale, possano anche prendere spunto da bambini e ragazzi che spesso riescono a vedere dove gli adulti girano le spalle”.