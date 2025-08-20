Giostra, nuova vita per la piazzetta dissestata a San Matteo VIDEO

Sono già stati abbattuti i due alberi rimasti. Verranno sostituite pavimentazione e panchine

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Uno alla volta gli alberi di via Montescuderi si erano schiantati sulle case o sulla strada. Del filare di sei grandi pini rimanevano solo due esemplari, che sono stati di recente abbattuti per motivi di sicurezza. La piazzetta vicina alla chiesa di San Matteo, a Giostra, è stata smantellata e verrà ricostruita. Sarà sostituita l’intera pavimentazione ormai dissestata, così come le vecchie panchine sollevate dalle radici degli alberi. Le aiuole verranno ricreate e all’interno troveranno spazio delle nuove essenze. Insomma lo spazio verrà riqualificato e messo in sicurezza.