Gli ambulanti di viale Europa: "Noi torniamo in strada, no al mercato Zaera" VIDEO - Tempostretto

Attendono d'incontrare sindaco e assessore Finocchiaro: "L'amministrazione comunale deve ascoltarci"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – “Noi torniamo in strada sul viale Europa. Siamo stati cacciati ma torniamo. La politica si deve prendere le sue responsabilità e ascoltarci. Non spacciamo e dobbiamo campare”. Gli ambulanti del viale Europa non ci stanno. Se la polizia municipale ha smantellato le loro postazioni, le licenze risultano scadute per l’occupazione del suolo scaduto e l’invito dell’amministrazione comunale è a collocarsi, almeno una parte, al mercato Zaera, gli ambulanti presidiano Palazzo Zanca per incontrare l’assessore Massimo Finocchiaro e fare valere le loro ragioni: “Prima ci hanno fatto regolarizzare a tutti, con le spese annesse e tanti sacrifici, e ora non gli sta bene più. Tutti abbiamo famiglia. La nostra richiesta è di continuare a lavorare come prima e domani mattina (26 gennaio, n.d.r.) saremo lì. L’amministrazione vuole che ci collochiamo al mercato Zaera ma non è idoneo. Manco puoi scaricare la merce con il camion lì”.

Giovanni Ruggeri, portavoce degli ambulanti

“Revocata l’occupazione suolo con avviso il giorno stesso”

Tanti i problemi sollevati riguardo al mercato Zaera: dalla cliente che non trova più l’auto, presa dal carro attrezzi, al fatto che siano disponibili solo “cinque postazioni e noi siamo otto ditte”, spiega Giovanni Ruggeri, portavoce degli ambulanti, che parla di “flop” riguardo a Zaera. E un altro ambulante protesta perché “la licenza mi scadeva il 14 febbraio e il Comune ha fatto lo sgombero il 23 gennaio senza preavviso. Lunedì stesso mi è arrivata la pec che era stata revocata l’occupazione suolo. Non si fa così”.

La politica trovi una soluzione

L’auspicio è che la politica, con il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro, trovi una soluzione, contemperando l’esigenza dei lavoratori di vivere del proprio lavoro e le esigenze di rendere, nel tempo, Messina una città dove i mercati e gli spazi commerciali siano adeguati, senza l’ambulantato in strada.