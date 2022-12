Aperto il parcheggio sotto il mercato Zaera. Fino a lunedì sarà gratuito - Tempostretto

FOTO Da martedì, invece, sarà ancora gratuito la mattina (con disco orario) e a pagamento il pomeriggio

Il parcheggio sotto il mercato Zaera è aperto. La novità da ieri, in sordina, dopo che diverse previsioni, per tutto il 2022, non erano state rispettate.

Lunedì scorso era stato consegnato ad Atm, negli ultimi tre giorni la necessaria pulizia da parte di Messina Servizi, ora è fruibile. In realtà si sta operando ancora per alcune migliorie, come paraurti e segnaletica, in modo da indirizzare al meglio i cittadini.

Fino a lunedì compreso, tra l’altro, i 52 posti disponibili saranno totalmente gratuiti, lungo tutto l’arco della giornata. Da martedì, invece, resterà gratuito la mattina ma con disco orario, per agevolare il ricambio dei clienti del mercato, e a pagamento il pomeriggio, al costo di un euro l’ora.

L’accesso al mercato sarà finalmente più facile, come chiedevano i commercianti. La riapertura del mercato risale a un anno e mezzo fa, era il 7 giugno 2021, poi una lunga serie di intoppi burocratici (vedi articolo a parte).

